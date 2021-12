Los trabajadores de Nissan reprochan a las administraciones que "se podría haber hecho más"

A tan solo 24 horas de la mesa de reindustrialización, que decidirá el futuro de la empresa Nissan en Cataluña, conversamos con Miguel Ruiz, miembro del comité de empresa por USOC. Cabe recordar que el 31 de enero se producirá el cierre de tres factorías de la empresa automovilística en Cataluña.

Miguel Ruiz explica que los trabajadores sienten una mezcla de "frustración, indignación y rabia" y ha querido recordar que más de 25.000 familias se verán afectadas por estos despidos y que el Estado dejará de ingresar más de 150 millones de euros.

Ruiz ha reiterado que la culpa es principalmente de la empresa nipona y que las administraciones "no han hecho lo que tenían que hacer."

Con relación a la negativa de Great Wall Motos de establecerse en territorio catalán, Ruiz cree que los que no han sido capaces de atraer la inversión "deberían plantarse qué están haciendo mal".

El portavoz ha expresado que todos los proyectos deben ser analizados y estudiados, incluida la posibilidad de crear un hub de electromovilidad o bien la instalación de una empresa de vehículos militares, a la cual el conseller de empresa del Govern, Roger Torrent, se negó.

"Los políticos no nos convencen, no podemos jugar a especular, deben trabajar para que pase y a día de hoy, no nos han ofrecido una alternativa a los despidos," ha añadido.