Los policias trasladados a Cataluña exigen la escolarización de sus hijos en castellano

Los policías nacionales destinados a Cataluña reclaman que la educación de sus hijos se pueda impartir en castellano. De momento esta opción no es posible y la alternativa son tres centros privados / concertados donde se imparte un 25% de las asignaturas en castellano. No obstante, se trata de escuelas que algunos policías no pueden costear.



Desde la asociación Hablamos Español se está luchando para ayudar a los policías para que se puedan costear la matrícula de estas escuelas privadas / concertadas que imparten el 25% de las asignaturas en castellano. Gloria Lago, ha explicado en Cope que "se ha elevado una petición al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Educación para que compensen salarialmente a los funcionarios trasladados forzosamente a Cataluña para que puedan encontrar un colegio para sus hijos en el que al menos se enseñe algo en español"



Muchas veces los traslados forzosos de los policías obligan a los niños a someterse a diferentes lenguas durante su escolarización. Lago recuerda que existía un convenio entre defensa y educación para facilitar la educación los hijos de los militares. Pero en el caso de la policía nacional o guardia civil no se da. Hablamos español tiene el apoyo de las dos entidades más representativas de estos cuerpos, JUCIL y JUPOL. Desde la asociación afirman que continuarán luchando por defendiendo la libertad de elección de lengua en toda España.