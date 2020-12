Los parques infantiles privados de Cataluña se manifestarán contra su cierre este jueves

La Asociación Catalana de Parques Infantiles de Cataluña (Adepic) ha anunciado una manifestación por el cierre del sector durante la pandemia. Desde el sector han propuesto una concentración este jueves, 3 de diciembre, a las 11.00 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona debido al plan que establece el cierre de todos los parques infantiles privados, que, según el sector, no presentó ninguna razón sanitaria que lo justificara.

El sector ha criticado "la arbitrariedad e indefensión en el diseño del nuevo plan de apertura de algunas actividades" —en el que se ha establecido el cierre de los parques infantiles privados en todas las fases— por no "constatar ninguna razón sanitaria"; además de que no sea aplicable al resto de sectores que pueden abrir con restricciones. Por esto, la Adepic, el mismo día de la concentración, prevé presentar un recurso de protección de derecho fundamental al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En este sentido, desde el sector han lamentado que después de meses de cierre y con una caída de la facturación de más del 90% han desaparecido "un 40% de los parques infantiles que había antes del inicio de la pandemia". Asimismo, el colectivo asegura que han sido invisibles para los medios y se han sentido "menospreciados" por los responsables de la Conselleria de Salut, después de que se pusiera en marcha un plan con todas las medidas de protección y de seguridad.

El sector de parques infantiles privados no fue considerado para este plan por no ser considerado un sector esencial, y se les prohíbe abrir hasta el 19 de enero, como mínimo. Por esta razón, la Adepic se manifiesta y crítica esta decisión ya que, según apuntan, son un sector que acoge a niños de entre dos y siete años, por lo que son grupos donde los contagios son menos frecuentes y no significan ningún riesgo.