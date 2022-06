Abril es una niña de 6 años que vive en Badalona. Cuando nació le diagnosticaron una enfermedad de base genética llamada Paraparesia Espástica del tipo 52. Ella y otro niño que se llama Samuel son los únicos que sufren esta enfermedad ultra-rara en España, y en todo el mundo solo hay 46 casos. La SPG52 consiste en un defecto en el gen AP4S1, y no hay ninguna solución clínica para tratarlo. Los síntomas son déficits cognitivos, trastornos del habla o ataques epilépticos.



Los padres de Abril nos han explicado en COPECatalunai Andorra que su hija tiene una gran dependencia de grado 3, puesto que necesita la presencia continua de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Pero esta semana la Generalitat y el Departamento de Derechos Sociales ha decidido bajar su grado de dependencia y reclaman a los padres 490 euros de efecto retroactivo. Jesús Merino, padre de Abril, explica que no están de acuerdo con la decisión de la administración de bajar su dependencia a grado 2, y añade "que nos están pidiendo un dinero que ya está invertido en terapias necesarias para el cuidado de mi hija".



Merino dice que cuentan con la ayuda de personas que contribuyen económicamente para encontrar una cura para Abril. Pero asegura que "es muy triste contar con la gente y no con las administraciones públicas, que en principio tienen que velar para el bienestar de la población". Nos reconoce que se sienten desamparados, y ve que el gobierno no ayuda a personas que viven situaciones similares a la suya.



Los padres de Abril ya han puesto una reclamación para que no bajen su grado de dependencia. Merino nos ha explicado que antes cobraban 380 euros de ayuda, pero ahora con este cambio 260. Gracias a la página web y a las redes bajo el nombre "La Lucha de Abril" reciben donativos para poder financiar la investigación.