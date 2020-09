"Los okupas son los dueños del barrio"

El fenómeno okupa prolifera sin resistencia por toda España, junto a la pandemia y la crisis que se deriva. La okupación ilegal es quizá uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. La realidad es que según los datos del Ministerio del Interior la curva no deja de subir, es una subida exponencial que no parece que tenga intención de aplanarse. Según cifras oficiales, en 2016 el número de okupaciones en el país ascendía a casi 10 mil viviendas. El pasado año alcanzamos el pico con 15mil okupaciones, un 50% más, y este año se prevé que los casos aumenten.

Las cifras son meros números reflejados en la estadística pero la okupación trasciende al ilegítimo acto de los okupas. Los barrios que lidian con este tipo de personas denuncian el maltrato que reciben los propietarios, la imposible convivencia e incluso se quejan del aumento de la delincuencia en sus calles.

COPE ha pasado la mañana en Badalona, en uno de los barrios donde el hartazgo de los vecinos es plausible en cada conversación, no se habla de otra cosa, no hay problema más preocupante para los residentes de La Salud. Este barrio betulense es una de las zonas más golpeadas por el crecimiento del movimiento okupa, sus vecinos denuncian que “ellos (los okupas) son los dueños”. Josefina, una señora de avanzada edad, aprovecha la presencia del micrófono azul en la plaza central del barrio para pedir por una convivencia “en paz”. “Tenemos que ir tranquilas por la calle”.

Paqui, otra vecina que lleva más de 72 años viviendo en el barrio, se acerca para contarnos que jamás hubo tanta violencia en las calles, “ahora a diario hay robos, hay peleas, hay intimidaciones… No se puede salir a la calle. Toda la barriada está okupada”. Incluso con la mascarilla puesta se vislumbra en su rostro la indignación por la situación que están viviendo los vecinos de la barriada. “Hay muchos okupas y muy agresivos. La semana pasada mismo, hubo tres peleas en la misma tarde, y en una le hicieron daño a un ‘nene’ muy jovencito”.

Tras Paqui llega Jose, un señor que trae consigo un discurso vehemente que nos relata con ímpetu: "aquí hay una de chorizos mangantes, a mí me da igual que me vean, la mayoría del barrio está ocupado". Alguna vecina que está a su lado le pide tranquilidad, “que luego como te vean por ahí solo…” le advierte. Jose lanzado no repara en el aviso de su amiga y sin reparo nos explica que la convivencia entre okupas y vecinos es nula,"los okupas van a la suya, el 128, tienen el edificio entero para ellos. Estoy contento de que vengáis, veis lo que hay, porque esto es tercermundista”.

"Yo sé que son personas y que tienen que vivir lo mismo que nosotros. Pero yo cuando me vine aquí tuve que pagarme el piso y no tenía dinero, hace 50 años yo pagaba 3.000 pesetas de alquiler, y la vida también estaba muy malita". Maria, otra vecina del barrio, se muestra empática frente de un grupo de okupas que aprovechan la presencia de los micrófonos para hacerse notar. Con carteles que rezan “no somos delincuentes, solo somos pobres” intentan cambiar la opinión de unos vecinos que no ven con buenos ojos la okupación, pero que se resignan ante el aumento de este tipo de situaciones. Sin embargo, no toleran la violencia y delincuencia que arrastra consigo este nuevo modus vivendi, “no puedes llevar una cadena, no puedes llevar una pulsera, no puedes llevar nada… Al final, para robarte un anillo te cortarán el dedo”.

La Salud solo es uno de los muchos distritos que hay en las grandes ciudades con este tipo de situaciones, quizá lo que lo diferencia del resto es que la concentración de okupas es muy alta y eso ha cambiado por completo la idiosincrasia de la zona. Pero el resto de Cataluña también sufre este problema. La catalana es la comunidad autónoma con más casos de okupaciones, y lidera el ranking de comunidades donde se producen más okupaciones ilegales: 600 al mes; 20 al día desde enero al pasado junio. Y aunque el 48,5% de los inmuebles okupados durante el 2020 se registraron allí, este es un problema allende del territorio catalán.