Los nuevos usuarios de Cáritas: familias que nunca habían ido a los servicios sociales

La crisis social provocada por el coronavirus se hace cada vez más evidente. Un ejemplo es Cáritas, que ya ha atendido a unas tres mil familias desde sus servicios de emergencia sociales, el doble que en el mismo período del año anterior. La tipología de usuarios que recurren a Cáritas es variada, pero hay que tener en cuenta que en abril se ha multiplicado por tres el número de familias que por primera vez van a la ONG o que vuelven después de un período en el que ya no necesitaban ayuda. Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que trabajaban sin contrato, pero “también hay gente que todavía no ha cobrado el ERTO y no tiene ahorros para salir adelante”, según advertía el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets.

También recurren a la ONG de la Iglesia personas que tenían trabajos precarios de servicios domésticos, que cuidaban a ancianos o tenían otros trabajos vinculados a la dependencia. También van personas que no están empadronadas y no tienen acceso a las ayudas municipales. Uno de estos usuarios es Jeni, que tiene dos hijos de 9 y 2 años. Ella es madre soltera y explica que lleva “mal” la situación porque se ha quedado sin trabajo,y teniendo en cuenta su situación familiar no ha tenido más remedio que recurrir a Cáritas para poder comer.

Cáritas mantiene el 85% de sus proyectos en funcionamiento y ha reforzado los que tienen relación con la distribución de alimentos. La ONG incluso tiene que hacer compras masivas porque no tiene suficiente con lo que le llega del Banco de Alimentos y de otras donaciones. Además Cáritas ha incrementado las ayudas económicas. Durante el mes de abril 1073 familias recibieron ayuda de este tipo, 436 más que en abril del año anterior. Prácticamente la mitad se destina a cubrir alimentación y la otra mitad a cubrir el pago de la vivienda.