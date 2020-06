Interior, obligado a enviar a los 500 nuevos policías con peores notas a Cataluña por falta de solicitudes

Los sindicatos de policía dicen que esta situación no es nueva. Cataluña es un destino de paso pero la tendencia se ha agudizado durante los últimos años, especialmente a raíz del proceso independentista, por el acoso al que se ha sometido a agentes e incluso a sus familias.

Y a esto hay que añadir que Cataluña tiene un alto coste de vida que no la hace atractiva, ni para los agentes con experiencia ni a los nuevos policías. Una prueba es que sólo ocho del medio millar de policías con mejores notas, y por lo tanto, con preferencia para escoger destino, han pedido ir a Cataluña sobre todo al aeropuerto del Prat.

Hay que tener en cuenta que los policías en trabajan en Barcelona ciudad cobran un plus de 55 euros mensuales, un poco menos en el resto de Cataluña, cuando en Madrid un agente cobra 184 euros en la capital y en el País Vasco 680. De aquí que los sindicatos pidan una y otra vez la necesidad de cobrar un plus para venir a Cataluña.

Unos sindicatos que reconocen que no es fácil tener que trabajar con una plantilla que está de paso, y donde más se nota esta situación son en las escalas intermedias, como inspectores u oficiales. No hay posibilidad de promoción interna prácticamente entre los agentes que hay en Cataluña. Es lo que explicaba a COPE el secretario general del SUP en esta comunidad autónoma, Luís Mansilla, que cifraba en un 50% la falta de subinspectores. Desde el SUP, por otro lado, también piden que Interior construya en Cataluña residencias para alojar a los nuevos agentes.

El número de policías nacionales en Cataluña a principios de año era de 3.452 agentes. Garantizan el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el CNP, si bien los agentes recuerdan que en situaciones especiales siempre tienen que llegar refuerzos de otras partes de España, como ya ocurrió, por ejemplo, en octubre del año pasado a raíz de las violentas protestas que tuvieron lugar en Barcelona tras conocerse la sentencia a los líderes del “procés”. Tuvieron que venir a Cataluña unidades de la UIP del resto de España.