Los nuevos agentes de la Guardia Civil destinados a Cataluña estudiarán catalán

Con sorpresa e incredulidad han recibido las asociaciones de Guardia Civil el anuncio de que los nuevos agentes destinados en Cataluña deberán hablar catalán, o como mínimo, tener nociones de catalán. La decisión ya está tomada porque a mediados de este mes se pone en marcha un seminario de cinco días para los casi 200 agentes que están destinados a esta comunidad autónoma.

EN OTROS DESTINOS NO SE DAN ESTOS CURSILLOS

Y no sólo recibirán un cursillo de catalán, sino también les darán nociones durante este seminarios sobre temas políticos y sociales para ambientarse, dicen, en la sociedad catalana. Temas relativos a tipologías delictivas en el proceso independentista, movimientos sociales e independentismo catalán, o entorno socio-político y manifestaciones de la cultura popular catalana. Desde las asociaciones de guardias civiles han recibido con sorpresa estos cursos porque de entrada, no se hace lo mismo cuando los agentes están destinados a otras comunidades autónomas. Y en segundo lugar porque en cinco días no se puede aprender ni una lengua, ni tampoco las particularidades de la sociedad catalana, que se van conociendo con el día a día. Así lo explicaba a COPE a Alfonso Merino, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cataluña, quien dejaba claro que “conviviendo con la gente en la calle aprenden más que en cuatro clases que vayan a dar a agentes recién venidos de otras comunidades autónomas. Y la pregunta es: ¿por qué en otras comunidades no se da este tipo de clases de ambientación al lugar donde se va a trabajar?”.

CATALUÑA NO ES DESTINO ATRACTIVO

Merino ha recordado que Cataluña no es un destino atractivo para los agentes nuevos, y encima, van marchando los que ya llevaban años. Se dará, añadía, algún tipo de plus o de preferencia para que se pueda consolidar la plantilla de la Guardia Civil, y no vengan sólo los agentes que tienen que hacer prácticas durante un año.