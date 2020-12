Los Mossos incorporan 69 nuevos vehículos y cambian la imagen corporativa

Los Mossos d'Esquadra cambiarán su imagen corporativa e incorporarán durante las próximas dos semanas 69 nuevos vehículos, según ha anunciado este viernes el comisario Joan Portals.

El jefe de la Comisaría General de Movilidad ha explicado en un acto que con el cambio de la imagen corporativa, que incluirá el color amarillo en los coches, se pretende "mejorar en la visibilidad y la identicación de los vehículos policiales", que podrán ser reconocidos a 450 metros. Este cambio se basa en el patrón Battenberg, surgido en el Reino Unido y utilizado a nivel europeo, que mezcla los colores rojos, azules y amarillos. Según Portals, esto provocará "un estímulo visual que ayuda a la visibilidad del vehículo y da más seguridad".

Otra evolución en los nuevos vehículos del cuerpo policial será el aumento de capacidad de carga y una mayor altura del vehículo y del conductor, lo que pemitirá "que los agentes tengan una mejor visión de su entorno". En este sentido, Portals ha explicado que dentro de los furgones policiales, que pasarán de ser de dos a cuatro personas, se ha habilitado un espacio para tareas de investgación o controles de alcoholemia o drogas.

Respecto las motocicletas, ha explicado que han incrementado su potencial y que "serán más bajas y más cortas para mejorar su maniobrabilidad"; también incorporarán el color amarillo en el casco, y todos los vehículos dispondrán de mensajes de voz en tres idiomas y paneles desplegables en diferentes idiomas para poder informar a la ciudadanía.

Por su parte, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha remarcado que con los nuevos vehículos y los nuevos colores "se pasa de tener una visibilidad de 100 metros como la que se tenía actualmente a una visibilidad de los vehículos a 450 metros". Sàmper ha explicado que se ha disminuido el impacto de estos vehículos a nivel de contaminación, y ha recordado que en el cuerpo ya se usan motocicletas eléctricas. El conseller ha manifestado que "esta necesidad de mejora es y será constante en el cuerpo, y el hecho que se haya, esta semana, convalidado un decreto con 245 plazas más, nos alerta que tenemos un cuerpo que tiene que crecer, que actualmente está por debajo de los 17.000 efectivos", y ha asegurado que el Govern está receptivo con aumentar el número de agentes y mejorar el servicio de los Mossos en Catalunya.

El conseller, al preguntársele respecto la movilidad durante este puente, ha expresado que "aunque no está prohibido salir antes de las 22 horas del jueves, el Govern lanza un mensaje de que con la variación de la curva de la rt que ha empezado a subir de manera preocupante, se tiene que reducir la movilidad porque es un compromiso de todos". Finalmente, ha recordado que "los que ya hayan salido no olviden que no pueden salir del municipio donde se encuentren, porque el confinamiento es municipal y cualquier persona que se haya ido no tiene que salir del pueblo porque evidentemente habrá controles policiales para que esto no se produzca".