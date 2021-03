Los Mossos se hartan: "se puede liar gorda"

El preacuerdo firmado por la CUP y ERC para la posible investidura de Pere Aragonés como el próximo president de la Generalitat ha encendido las alarmas en los sindicatos de los Mossos d'Esquadra. En el comunicado enviado por ambos partidos se puede leer que "mientras no se publiquen los protocolos, se suspenda el uso de los proyectiles de foam por parte de los cuerpos policiales en Catalunya", y hacer una comisión parlamentaria de estudio sobre el modelo de orden público en Catalunya. Desde hace tiempo y con motivo de las protestas por la detención de Pablo Hasél el pasado febrero, el partido anticapitalista ha exigido un cambio en el modelo policial que pasara por la supresión de los proyectiles foam (el sucedáneo de las antiguas balas de goma, prohibidas por el Parlament en 2013), convirtiendo a los Mossos en la clave de bóveda para un futuro -ya presente- pacto de investidura o, incluso, de legislatura.

EL FOAM EVITA EL CUERPO A CUERPO

Las balas foam son una herramienta que tanto la unidad de Brigada Móvil como la ARRO de los Mossos d'Esquadra utilizan para mantener la distancia con los manifestantes. "Si se nos quita las balas de foam solo nos queda el cuerpo a cuerpo, y en el cuerpo a cuerpo no estamos preparados, no tenemos efectivos para hacer frente a las manifestaciones que hemos podido ver, durante estas semanas" cuenta a COPE el portavoz de CCOO, Roberto García, quien advierte que si la administración no permite el foam "tendrán que cambiar el modelo policial" y aplicar el que se utiliza en Alemania: "un modelo parecido al alemán en el cual si hay mil manifestantes hay que poner a mil policías. Sería lo mínimo para impedir que los violentos crucen la línea policial y no lleguen hasta las furgonetas, y no pongan en peligro las vidas de los compañeros, así que no se pueden quedar de brazos cruzados". Por su parte, Imma Viudes, portavoz del sindicato SAP-FEPOL insiste en que el futuro gobierno tendrá garantizar "las herramientas para evitar entrar en el cuerpo a cuerpo, entre agentes y manifestantes".

En 2019 el modelo policía catalán también estaba en boga y el cuerpo de seguridad dejó claro que el modelo más eficiente era el actual. Tras las protestas que tuvieron lugar en Barcelona durante el otoño de 2019 con motivo de la sentencia del 1-O, se realizó una auditoría interna en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra en la que se indicaba que "el modelo de contacto propicia intervenciones lentas, con más movilización de recursos, más gasto económico e incrementa el riesgo de sufrir consecuencias lesivas".

USO POLÍTICO DE LOS MOSSOS

Foam aparte, los sindicatos de los Mossos están hartos de las injerencias políticas, Viudes se queja del uso político que se hace del cuerpo: "para dar luz verde a una investidura el cuerpo de Mossos d'Esquadra ha entrado en el juego político como moneda de cambio". Este es un sentimiento que comparten todos los sindicatos que desde las protestas de Hasél se han unido para reclamar el fin de este uso político del cuerpo, ya el pasado mes tuvieron una reunión conjunta con el actual conseller d'Interior, Miquel Samper (Junts) para tratar, entre otros, este asunto. El preacuerdo publicado ayer por la CUP y ERC para algún sindicalista supone una falta de respeto: "se va a liar gorda"