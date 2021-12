Los Mossos detienen a 12 personas por presuntamente robar tarjetas de crédito

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 12 personas por presuntamente hurtar tarjetas de crédito. Los detenidos presuntamente observaban a las víctimas mientras compraban billetes en el metro de Barcelona y se quedaban con su número PIN. A continuación, avisaban a sus cómplices, quiénes seguían a las víctimas y buscaban el momento idóneo para robarles la cartera. Luego, se dirigían al cajero más cercano y sacaban el máximo de dinero permitido de las cuentas corrientes de las víctimas.

Detenim 12 persones que furtaven targetes de crèdit als usuaris del metro per robar-los diners. Usaven el mètode dels ‘mirapins’ en què els lladres observen com les víctimes posen el PIN en usar les seves targetes i després les furten per usar-les en caixers automàtics pic.twitter.com/Rk0CgJtw8G