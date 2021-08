Los Mossos d'Esquadra salvan a una chica que se ahogaba en una playa de Barcelona

Los agentes de una patrulla de los Mossos d'Esquadra salvaron durante la madrugada del sábado a una chica que se estaba ahogando en el mar en la zona próxima a la playa de la Barceloneta (Barcelona), lanzándose al agua y rescatándola cuando ya se estaba hundiendo.



Según han indicado a Efe fuentes de los Mossos, hacia la 01:30 horas del sábado una patrulla circulaba por la zona marítima de la Barceloneta cuando de pronto los agentes escucharon gritos de socorro desde la playa.



Después de aproximarse al lugar, los agentes de esta y otra patrulla observaron que una chica se estaba ahogando a una cierta distancia de la orilla, mientras que desde la arena, un chico les indicaba que no sabía nadar y que no podía socorrerla.



Dos de los agentes -uno uniformado y el otro de paisano- se quitaron parte de su ropa y saltaron al agua para tratar de socorrer a la chica que se estaba ahogando.



Las mismas fuentes han explicado que ambos agentes consiguieron rescatar a la víctima cuando ya estaba hundida debajo del agua y que, tras colocarla en posición de flotación, la condujeron nadando hasta la arena de la playa.



La chica parecía sufrir síntomas de hipotermia por lo que los policías le facilitaron una manta térmica para que se recuperara. Posteriormente, la rescatada explicó a los agentes que había estado nadando mucho rato y que, como consecuencia de esto, se había agotado hasta el punto de que no podía llegar hasta la arena.



Fuentes de los Mossos d'Esquadra han señalado que el servicio se dio por concluido cuando la chica rescatada agradeció a los agentes que la hubiesen salvado, y no quiso ser atendida por el SEM ya que aseguraba que se encontraba bien.