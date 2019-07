La Consejería de Interior no ha aceptado reabrir la oficina conjunta de denuncias ubicada en la Plaza de Catalunya en Barcelona porque consideran que "no queda garantizada" la seguridad ya que se encuentra en el subsuelo, en un espacio cubierto y en el que concurre una gran afluencia de público, sobre todo en el nivel de alerta 4 de terrorismo en el que se encuentra el país, aunque no cierran la puerta a abrir una oficina policial conjunta en la zona.

Un mensaje que ha comunicado el director general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, mediante una carta dirigida al teniente alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, en la que se detalla una propuesta para que la oficina sea exterior, a vista de todo el mundo y con todas las medidas adecuadas para los tranajadores y los ciudadanos que acudan.

El máximo responsable de los Mossos d'Esquadra tiene en cuenta que "la necesaria ubicación céntrica y la accesibilidad de la oficina policial conjunta requiere que esta oficina se instale en la superficie, a pie de calle, y no en el subsuelo".

Éste mismo admite que tener las instalaciones policiales tienen que estar lo más accesible possible para los ciudadanos, como ya pasa con la oficina policial conjunta de la Barceloneta: "La ubicación en superficie de estas intalaciones policiales facilitan la accesibilidad y la proximidad".

Asimismo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comentó justo después de que finalizase la Junta Local de Seguridad que la oficina ubicada en la misma plaza se abriría pronto, una vez ya se había acordado con el Conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.