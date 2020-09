Los Mossos D'Esquadra y la Guardia Urbana desalojan un edificio ocupado en Tarragona

Los Mossos D'Esquadra y la Guardia Urbana desalojan hoy jueves por la mañana un edificio ocupado de la parte alta de Tarragona. En el operativo que han ejecutado las fuerzas de seguridad han echado a tres persones, una de ellas también la han detenido porque había infringido una orden de alejamiento por violencia de género.

Una alquilada que vive en el segundo piso ha declarado: "La convivencia con personas de este tipo es muy difícil, en un principio acordamos unas bases de convivencia pero esto nunca se cumplió y al revés, voces, gritos, robos y venir corriendo la policía y cada día aquí". La propiedad del edificio ha tapiado las puertas y las ventanas para evitar que vuelvan a entrar ocupas.

En el dispositivo han participado cinco dotaciones de la šGuardia Urbana en coordinación con cinco dotaciones más de los Mossos D'Esquadra. También había dos funcionarias judiciales. La alquilada que llevaba conviviendo en la zona desde marzo y que ha pasado allí el confinamiento aseguró que "cada vez venía más gente nueva que no sabíamos si eran peligrosos o no peligrosos y ya no sabías que hacer". Además confiesa que los ocupas " han llegado a pegar patadas a la puerta y abrirme la puerta" y que lo único que ha podido hacer es "aguantar hasta que el tema se solucionara".

Esto no es un caso aislado ya que en los últimos meses la problemática de las ocupaciones ha ido en aumento. Varios vecinos han denunciado que hay personas entrando en viviendas abandonadas ya sea solamente para robar o para quedarse a vivir en ellas. Además estos manipulan la instalación eléctrica para poder subsistir y no tener que hacer frente a ningún pago ya que la casa no es de su propiedad. El Ayuntamiento de Tarragona ya ha tomado cartas en el asunto y ha desalojado quince pisos de un edificio del Serrallo que también había problemes de convivencia en el vecindario