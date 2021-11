Los Mossos d'Esquadra detienen a un ladrón que acumulaba 19 robos en domicilios y residencias de ancianos

Los Mossos d'Escuadra han detenido esta pasada semana un joven acusado de robo hasta en 19 inmuebles, entre ellos dos residencias de ancianos. El ladrón actuaba de madrugada, entraba a los edificios escalándolos y huía varias veces usando sabanas atadas. El delincuente actuaba en pisos de Horta-Guinardó, Sants-Montjuic y Sant Cugat del Vallés, además de dos geriátricos barcelonenses.

Ingressa a presó un home per 19 robatoris en domicilis i residències de gent gran de BCN i Sant Cugat del Vallès. Hi accedia per escalament i en algun cas havia fugit per la finestra utilitzant llençols lligats https://t.co/KAJmxPla2upic.twitter.com/ngRPQP75nX