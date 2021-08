Más del 75% de los jóvenes de entre 25 a 34 años que viven en Barcelona están emancipados, pero un tercio de estos no podría haberse independizado de no ser por las ayudas económicas de sus padres o su pareja con las que pagan una parte o todos los gastos.

Así, la mayoría de jóvenes mayores de 25 años están emancipados en Barcelona según los datos recogidos por la Encuesta de la Juventud de Barcelona 2020, aunque la realidad es que si tuvieran que subsistir con sólo sus salarios las cifras serían muy distintas, ya que de media los jóvenes cobran 888 euros al mes.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha valorado los resultados de la encuesta y ha admitido que “hay un problema de renta entre los jóvenes en nuestra ciudad”. Riera ha añadido que los jóvenes “merecen más en términos económicos, no me creo que no sean más productivos que 900 euros”.

Aún así, el concejal ha recalcado que la afirmación de que la mayoría de los jóvenes viven con sus padres es solo una “leyenda urbana”, porque los datos de la encuesta demuestran que el 41% de los jóvenes de 20 a 24 años se han independizado; el 78,5% de los de 25 a 29 años y el 86% de los de 30 a 34 años.

Si se comparan estos datos con los obtenidos en la Encuesta de Juventud del 2015, la más reciente, se ve que actualmente hay más jóvenes emancipados. Entonces, el 17,5% de los jóvenes de 20 a 24 años estaban emancipados; el 54% de los de 25 a 29 años y el 83,9% de los de 30 a 34 años.

Los responsables de la encuesta precisan, sin embargo, que este aumento se explica en parte por la incorporación a la muestra de jóvenes no empadronados, que a menudo viven en Barcelona para estudiar o trabajar.

Ahora bien, una tercera parte de los jóvenes emancipados necesitan ayudas económicas para pagar los gastos, sobre todo de los padres y madres (53,3%) o de la pareja (32,5%).

Los jóvenes identifican como primera prioridad de la intervención del Ayuntamiento facilitar el acceso a la vivienda. La encuesta muestra que los jóvenes emancipados en alquiler o hipoteca viven en hogares con un gasto medio de 893,8 euros mensuales. Cuatro de cada cinco viven de alquiler.

"Con los sueldos de los jóvenes y el precio de la vivienda, un joven no puede vivir solo. Los proyectos de emancipación son con pareja, amigos o compañeros. El proyecto de vida debe ser compartido en Barcelona", ha afirmado el concejal Joan Ramon Riera.

POSICIÓN SOCIAL

La encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona demuestra que el 27% de los jóvenes están sobrecualificados en el trabajo, es decir, trabajan en un puesto por debajo de lo que sus estudios les permitirían.

En cuanto al empleo, Riera ha advertido que habrá que hacer un estudio exhaustivo sobre cómo la pandemia ha afectado a los jóvenes, ya que la tasa de desempleo pasó del 7% en julio del 2019 al 13% en junio de 2020. La tendencia ya era de crecimiento antes de la Covid-19, pero se aceleró a partir del confinamiento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los jóvenes están especialmente satisfechos con la familia y las amistades. En cambio, la situación económica y el mundo laboral son fuente de insatisfacción para muchos. Con una nota, la satisfacción de la vida de los jóvenes es, en promedio, un 7,7.

El 45% de los jóvenes emancipados piensan que están por debajo de la clase social de sus padres; el 31%, igual y el 24%, por encima. Ahora bien, la mitad de los jóvenes creen que en el futuro estarán en una mejor posición social que sus padres y una tercera parte, igual.

CALIDAD DE VIDA

La encuesta a la Juventud muestra que el 14% de los jóvenes de 20 a 34 años tienen hijos: 5% de 20 a 24 años; 13% de 25 a 29 años y 21,5% de 30 a 34 años.

El porcentaje de jóvenes nacidos fuera del Estado que tienen hijos es más del doble que los nacidos en España (20,3% y 9,1%, respectivamente). El porcentaje también es superior a los barrios con rentas más bajas.

El 70% de las mujeres jóvenes han sufrido acoso o alguna agresión sexual alguna vez desde los 15 años por parte de algún hombre con el que no tenían una relación de pareja. Los espacios más habituales donde se produce son el ocio nocturno y el espacio público.

Una de cada tres mujeres ha sido insultada o amenazada al menos alguna vez en alguna de las relaciones sexoafectivas que ha tenido. El 41% afirma que la pareja ha querido controlar dónde estaba, qué hacía o con quien estaba a través de las redes sociales y el móvil. Un 17% de las chicas dice haber sido agredida físicamente -pegada, empujada, sacudida, ...- alguna vez por la persona con la que mantenía una relación.

Sobre salud, el 39% de los jóvenes tienen riesgo de mala salud mental, según el indicador GHQ-12, uno de los más utilizados internacionalmente y que está formado por 12 preguntas.

El 23% de los jóvenes fuma diariamente y un 60% no fuma nunca. El 8% fuma diariamente porros.

POLÍTICA

El 28% de los jóvenes tiene el catalán como lengua más habitual y la mitad (53%) dice que tiene un buen conocimiento de la lengua. Más de la mitad (62%) tienen el castellano como lengua más habitual.

Sobre participación política, el 56% de los jóvenes valora de 5 hacia arriba el interés en la política. Para el concejal de Juventud, este dato también cuestiona la creencia de que a los jóvenes no les interesa la política. Ahora bien, el 15% dice que tiene un mínimo interés. El 73% de los jóvenes se identifican con una ideología de izquierdas.

El 34% de los jóvenes cree que la mejor relación entre Cataluña y España es como comunidad autónoma, más que en 2015, cuando eligieron esta opción el 28%. El 33% cree que la mejor relación sería como un estado independiente, frente al 38% del 2015.