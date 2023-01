Los jabalíes son ya un problema grave de seguridad vial; provocan un 30% del total de accidentes

Esta semana en Sils (Girona) un coche circulaba por la autopista, cuando unos jabalíes cruzaron la vía y provocaron un accidente. Se rozó una gran tragedia, en el vehículo viajaban 6 personas, -2 adultos y 4 menores-, y todos resultaron heridos y necesitaron asistencia hospitalaria.

Este tipo de los accidentes son muy habituales. Un estudio de los Mossos d'esquadra revela que en el 30% de los accidentes totales en 2022, fueron a causa de la fauna salvaje. Lidera la comarca de La Selva, con 275 accidentes, seguida de l'Alt Empordà con 259 y La Noguera con 232. La proliferación de jabalíes, se calcula que hay 200.000 en toda Cataluña, ya es un problema grave, no solo para la agricultura y sus cultivos, sino para la seguridad vial.

Son diversas las imágenes por redes sociales, de la situación en muchas carreteras de Cataluña, por la gran cantidad de jabalíes.





El presidente del Consell Comarcal de La Selva, Salvador Balliu admite en la Cadena Cope la gravedad de la situación, "hay muchos accidentes, el coche de Sils dio varias vueltas de campana, con 6 heridos ingresados en el hospital. Es un problema que requiere atención, porque habló con los cazadores y me dicen que proliferan con más de 10 crías, y al estar en una zona boscosa, cuando bajan a buscar comida, provocan los accidentes".

Bruno Colomer, vecino de Sant Cugat, volvía a su casa desde Barcelona después del trabajo, "era de noche cuando se cruzaron. Me salí de la carretera para no chocar con ellos, y me caí de la moto. Tuve suerte, y eso que la moto quedo dañada y yo lesionado"

La Generalitat compra trampas americanas para cazar jabalíes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las soluciones no son sencillas por la proliferación de estos animales. Para mejorar la seguridad vial, se plantean cierres perimetrales, señales luminosas en las carreteras, y acondicionamiento de pasos inferiores y superiores para que los animales crucen sin invadir la carretera. La Generalitat ha comprado 6 trampas a una empresa americana, diseñadas para capturar jabalíes. Agents Rurals han iniciado una prueba piloto en la zona de Aiguamolls, y en 4 días hubo 40 capturas. Los jabalíes entran una red durante la noche, atraídos por la comida, y cuando quieren salir, no pueden y quedan atrapados. Una medida que podría extenderse a otras zonas de Cataluña