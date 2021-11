Los inmunizados con una dosis por pasar la covid podrían no poder viajar

Las diferencias en el criterio europeo para considerar que es pauta completa y que no se están haciendo cada vez más palpables. Con el auge de los contagios, son más los países que piden restricciones extras para los que no estén inmunizados. Lo que impacta es ver que aquellos que hayan pasado la enfermedad y tengan la dosis de refuerzo, también se les impongan medidas, o se les niegue la entrada en un país. Des del punto de vista médico, como afirma el director de pediatría de l'Hospital germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, es una decisión totalmente ilógica y desafortunada. "Pasar la enfermedad proporciona al menos, la misma inmunidad que una dosis, por lo que no tiene sentido alguno" comenta Rodrigo. Además, señala que no entiende que tipo de asesores sanitarios dan soporte a este criterio, que califica de error y más cuando muchas partes del mundo tienen escasez de la vacuna y van muy atrasados en comparación.