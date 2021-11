El 70% de los ingresos por Covid en Cataluña no está vacunado de la enfermedad

Salut confirma hoy 367 ingresos en los hospitales catalanes por coronavirus, son 9 más que ayer. Hay 90 pacientes en las unidades de críticos. La situación está estabilizada, y ante el repunte de casos, - con un aumento del 52% en los positivos en la semana del 5 al 10 de noviembre tras notificar 3.869 casos, por 2.543 casos en la semana anterior-, los hospitales confían en el efecto de la vacuna para evitar el colapso hospitalario.

Los datos actuales revelan que cerca del 70% de los ingresos por covid no está vacunado, "nos movemos en esta cifra. Sobre el 65% de los ingresos en planta, y superior al 70% en la unidad de críticos. Está la realidad en nuestro hospital", señala el doctor Juan Pablo Horcajada, coordinador covid en el Hospital del Mar.

El doctor Horcajada alerta del gran riesgo que corren, los no protegidos con la vacuna "tarde o temprano tendrán teniendo la enfermedad. El virus circula y quiere entrar en los organismos que no tienen defensas. El virus no se ha marchado y se extiende como una gran mancha de aceite y que acabará infectando a todo el mundo" asegura el doctor, quien insiste que solo la vacunación colectiva evita las elevadas tasas de mortalidad sufridas en las olas anteriores.



Cataluña llega al 74% de su población total vacunada. Un porcentaje inferior a la media del resto de España, cercano al 80%, y superior a la de otros países europeos que sufren el envite de esta sexta ola del coronavirus. Todavía queda mucho para acercarse al 90% y hay miles de personas sin vacunar, a pesar de las dosis que están en las neveras, y que en muchos casos se tienen que tirar por estar caducadas sin ser administradas.

En las próximas semanas se espera un aumento de los ingresos hospitalarios, a los casos de coronavirus se sumará la gripe que vuelve "ya vemos casos. Y habrá ingresos porque la gripe descompensa a los pacientes. Todo suma, pero confiamos a diferencia del invierno del año pasado, que la vacunación de la covid proteja a los contagiados protegidos y que la incidencia global no sea grave".

Los médicos insisten que las personas no vacunadas se vacunen, para protegerse a sí mismos y reducir la circulación del virus. Mientras la prudencia en las relaciones sociales, con mascarillas en interiores y distancia social, es el mejor antídoto para evitar contagiarse del coronavirus.