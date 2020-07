Los independentistas tratan de boicotecar la visita del Rey a Cataluña y convocan “cadenas humanas”

Diferentes entidades independentistas se movilizan y pretenden boicotear la vista del Rey a Cataluña prevista, en principio, para el próximo viernes. Y han hecho un llamamiento a blindar con “cadenas humanas” los lugares más emblemáticos de Figueres y sobre todo de Barcelona para evitar, dicen, “que los reyes se puedan pasar impunemente”. No se ha querido dar más detalles de qué lugares se trata, pero por el momento se contemplan estas acciones en la Sagrada Familia o el monumento a Colón, en Barcelona, y en el Museu Dalí en Figueres.

⬛️⬜️ �� Crida a blindar Barcelona per demostrar que #CatalunyaNoTéRei!



�� Divendres 17 de juliol



�� Platja de la Barceloneta

�� Colom

El lema de la protesta es "Cataluña no tiene Rey”. También se ha elaborado un manifiesto en el que se deja claro que Felipe VI “no es bienvenido” porque representa una “monarquía impuesta por el franquismo, anómala en cualquier democracia moderna, que no refleja la realidad social”. También se recuerda el papel que jugó la monarquía a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los independentistas dicen que no olvidan “el infame discurso de Felipe VI del 3-O, cuando justificó abiertamente la violencia, poniendo por delante de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la autodeterminación, la unidad de España”.

En principio está previsto que los Reyes viajen a Cataluña el próximo viernes. Por la mañana estarían en Figueres y por la tarde en Barcelona, donde se reunirían con representantes de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, no es la primera vez que los independentistas intentan boicotear una visita de los monarcas. La última vez tuvo lugar con ocasión de la entrega de becas de la fundación Princesa de Girona, en nombre del año pasado. Centenares de independentistas rodearon el hotel en el que se celebraba el acto impidiendo o dificultando la llegada de algunos invitados, a los que incluso, llegaron a agredir.