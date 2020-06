Los independentistas ponen ahora en el punto de mira a Netflix

Desde Plataforma per la Llengua han puesto su objetivo en Netflix porque no ofrece versiones de algunos de sus títulos en catalán. De hecho, ha elaborado un informe dedicado exclusivamente a Netflix en el que se señala que de todos los títulos disponibles en su catálogo, unos 26.000, 335 disponían de “alguna versión ya disponible en catalán”. Pero sólo cuatro, se añade, “se pueden encontrar en el catálogo de Netflix”. Plataforma per la Llengua dice que la mayoría de estas versiones en catalán han ido a cargo del presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y otras 26 habrían recibido subvención por parte de la Generalitat. En total, se habrían destinado 7,2 millones de euros en doblajes al catalán y subtítulos, que según la Plataforma, Netflix no quiere aprovechar, aunque no le niega la voluntad para incluir alguno.

Una denuncia que la entidad independentista ha hecho en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, con un tuit fijado, en el que se dice: “Las versiones en catalán pagadas con dinero público no llegan a Netflix. Hasta 326 títulos de Netflix no incluyen doblajes y subtítulos en catalán ya existentes. ¿En quién recae la responsabilidad?

Y las reacciones a la denuncia de Plataforma per la Llengua nos e han hecho esperar. Sus seguidoras piden explicaciones a la consejería de cultura, otros dejan claro que Netflix “no debe contar conmigo como cliente”, o “habrá que darse baja”.

E independientemente de los contenidos, desde Plataforma per la Llengua denuncian que la web de Netflix no está disponible en catalán y tampoco ofrece información a los usuarios por correo electrónico en esta lengua. En este informe se lamenten que “los usuarios que acceden a Netflix.es se pueden hacer un perfil en 24 lenguas diferentes, y muchas de dimensiones comparables a la catalana como el noruego, el finés o el sueco. La falta del catalán en la interficie de las webs y aplicaciones es, desgraciadamente, otro agravio que se repite en la mayoría de plataformas digitales”.

ENTIDAD EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

En cualquier caso esta entidad, Plataforma per la Llengua, ha sido objeto de polémica en varias ocasiones porque se dedica a señalar a aquellos establecimientos que no utilizan el catalán, o incluso promueve boicots a aquellas empresas que no usan esta lengua. Ha llegado a crear una aplicación para que sus seguidores evalúen el nivel de compromiso lingüístico de comercios y empresas. Y más recientemente la entidad estuvo en el ojo del huracán porque se coló en centros educativos, sin tener el permiso del Departamento ni de los centros, para espiar a los niños y comprobar en qué idioma se expresaban a la hora del patio.