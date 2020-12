Los independentistas, contra Rafa Nadal tras recibir la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo

El tenista Rafael Nadal recibía este jueves la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, la máxima distinción que concede la Comunidad de Madrid por su conducta ejemplarizante. Una distinción que no ha gustado nada a los independentistas, que por otro lado, ya hace tiempo que atacan al balear por su “patriotismo”.

Y en las redes sociales, algún usuario de Twitter destacaba la relación que el tenista tiene con la Casa Real y apuntaba que como Nadal “es muy amigo de un Borbón corrupto e intocable (de hecho, lo es toda la familia Borbona) y le pagan de alguna manera para blanquearles la imagen está bien tranquilo!”.

com ell es molt amic de un Borbó corrupte i intocable(de fet ho sin tota la família Borbona)i li "paguen dalguna manera" per blanquejarlis la imatge està ben tranquil!Que jugui al tenis que això ho fa molt be i que no obri la boca que parla tant malament com seu amic"preparao"