Los independentistas ya caldean la visita del Rey Felipe VI a Barcelona; quema de retratos y manifestaciones

Meritxell Budó no pronunció el nombre de Felipe VI para referirse al Rey; utilizo la expresión "el Rey de los españoles" para referirse al Monarca que volverá a Barcelona este viernes. El Govern de la Generalitat no asistirá al acto de entrega de premios de la Barcelona New Economy Wekk (BNEW) que será presidido. Mantiene su boicot a las visitas del Rey a Cataluña, y no le importa renunciar a la invitación de un certamen realizado para reactivar la economía catalana, Y si el Govern señala, las entidades independentistas convocan las protestas,

A pesar de la segunda ola del coronavirus; Cataluña acumula 7.000 positivos semanales desde septiembre y se dispara el riesgo de rebrote, la ANC y los CRD convocan a sus fieles a pesar del evidente riesgo en plena pandemia. La Asamblea Nacional Catalana ya quiere caldear la visita del Rey el día anterior y convoca una quema de retratos del Rey en todas las plazas de Cataluña para el jueves

⬛️⬜️�� Ni rei ni corona. INDEPENDÈNCIA



�� El Borbó torna a Catalunya. Donem-li una càlida benvinguda?



�� Dijous, gran crema popular de fotos a les places d'arreu del país!



�� Divendres, rebem-lo com es mereix a Barcelona!



�� Atent a les nostres xarxes!#XarxaIndpendènciapic.twitter.com/e7QGaqO0Z5 — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) October 6, 2020

La ANC ya avisa que el viernes convocara manifestaciones y se sumara a las ya anunciadas por los CDR, quienes el mismo lunes que se anunciaba la visita del Rey Felipe VI ya exigía salir a las calles de Barcelona. Esta mañana, en otro tuit recordaba la visita real y avisa de sus intenciones

����La visita de Felip VI i de @sanchezcastejon cada cop és més a prop i sabem que voleu rebre’ls tal com es mereixen.



����Afineu els xiulets i porteu guants per no embrutar-vos les mans.



��Deixem-li clar, per sempre, al cabdill borbònic que #CatalunyaNoTéRei❗️#HoliSentenciemlospic.twitter.com/KXPUCUCbgg

CDR_Barcelonès #RevoltaPopular �� (@CDR_Barcelones) October 6, 2020

El acto del Rey con Pedro Sánchez se celebrará en la Estación de Francia, en el centro de Barcelona. Muy próxima al Parc de la Ciutadella y al Born, con sus callejuelas y características de barrio antiguo. Un escenario que complica el dispositivo de seguridad. La última visita del Rey a Barcelona fue el 4 de noviembre de 2019 con la entrega de los premios Princesa de Girona.