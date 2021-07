Los hospitales reabren plantas para atender pacientes con Covid-19 ante el aumento de ingresos

Los hospitales de Barcelona están viendo como el número de ingresos de pacientes con Covid-19 se multiplica después de que hace unos días notaran un fuerte incremento en Urgencias.

El Hospital del Mar ha abierto una nueva planta de Covid en cuadruplicarse el número de pacientes ingresados, con cerca de 40 actualmente. También ha tenido que reabrir una planta el Clínic mientras que Sant Pau ha pasado de tener entre 0-2 ingresos al día a 5-7, y ahora tiene 21 pacientes en sala convencional.

La mayoría tienen entre 20 y 45 años y, a pesar de tener una Covid-19 grave, no necesitan ingreso en la UCI. Sin embargo, los hospitales temen que el aumento desbocado de casos de las últimas semanas se traduzca en ingresos en la UCI en los próximos días y piden prudencia y más medidas.

En Cataluña hay 717 pacientes ingresados debido a la Covid-19, 54 más en las últimas horas, según la última actualización de Salud. En el último intervalo analizado, del 29 de junio al 5 de julio, había 575 pacientes.

La quinta ola está golpeando la atención primaria, mientras que los hospitales empezaron a notar hace unos días un fuerte incremento de pacientes en Urgencias y, aunque la mayoría pueden volver a casa, algunos se tienen que quedar ingresados.

Como los casos están incrementando de forma exponencial, los ingresos están aumentando, constatan los principales hospitales de Barcelona. En las UCI, de momento se nota un repunte. Ahora hay 142 pacientes críticos en Cataluña; el 1 de julio, había 114, el número más bajo en los últimos meses.

SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES

"La situación es preocupante. Antes teníamos entre 0 y 2 ingresos al día y ahora 5, 6, 7. La presión será difícil de aguantar si se mantiene este ritmo. Estamos muy expectantes", afirma el coordinador Covid-19 al Hospital de Sant Pau, el doctor Pere Domingo. En este hospital, hay actualmente 21 pacientes en planta y 8 en la UCI. "Esta dinámica se puede mantener durante un tiempo corto, pero si se prolonga, será mucho más complicado", añade.

En el Hospital del Mar, la llegada de pacientes con Covid-19 en Urgencias ha aumentado mucho en los últimos días y son la mayoría que atienden en este servicio, indica el coordinador de la Covid-19, el doctor Juan Pablo Horcajada.

A diferencia de otras olas, la mayoría de personas no tienen que ingresar, pero el incremento ha sido tan fuerte, que los ingresos se han acabado multiplicando y se ha pasado en menos de dos semanas de una decena de pacientes a planta a cerca de 40 ahora. Por ello, en el Hospital del Mar han reabierto una planta Covid-19 que ya habían cerrado. En la UCI hay 13 pacientes ingresados y el centro no ha llegado a bajar de 10.

"La situación es complicada. No hay suficiente enfermeras y ha tenido que reducir actividad para dedicarse a la Covid. Con los médicos pasa lo mismo. Los profesionales deben hacer vacaciones, no somos los mismos que en invierno. Tenemos que ver cómo nos reorganizamos para que la gente no se quede sin vacaciones, sería un drama", dice el doctor Horcajada sobre unos profesionales que llevan 16 meses con una gran carga asistencial.

En el Hospital Clínic también han notado un fuerte incremento en Urgencias, sobre todo de personas jóvenes, y el aumento de los ingresos en los últimos días les ha llevado a reabrir una nueva planta, indican fuentes del centro.

El Hospital Vall d'Hebron continúa con un ligero aumento de pacientes en planta y en las UCI en los últimos días. La mayoría son pacientes jóvenes con una dosis de la vacuna o ninguna, señalan desde el centro.