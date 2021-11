Los hospitales catalanes fichan a más de 600 enfermeros andaluces

Hace poco más de un mes, Alba estaba trabajando en el hospital Virgen de Rocio, en Sevilla. Pero cuando se le acabó el contrato temporal, prescindieron de ella. Alba se vio obligada a irse a otro lugar, y decidió venir en Barcelona, porque le gustaba al ciudad.

Como Alba hay 600 enfermeros andaluces que han venido a ayudar al sistema sanitario catalán. A raíz de estas contrataciones, pero, la plataforma por la lengua -una organización fuertemente financiada por la generalidad- ha denunciado que con las nuevas incorporaciones no se podrá garantizar la atención en catalán en los hospitales. Preguntada por si el idioma es un problema por los pacientes, Alba lo ha negado en rotundo:"La mayoría de gente me habla en catalán, pero cuando escuchan mi acento, o ven que no les entiendo , cambiaban al castellano sin ningún problema. De hecho, a veces les pido que sigan en catalán para mejorar".

Y no sólo los pacientes son comprensivos con la situación idiomática de Alba, sino que el personal de administración y sanitario de su hospital tampoco ha puesto ningún problema. Por todos estos motivos, esta enfermera sevillana no entiende las críticas como la de Plataforma por la lengua. Quien tampoco comparte esta posición es el sindicato de enfermería SATSE. David Carvajal, portavoz en Cataluña, afirma que con el tiempo los enfermeros acaban aprendiendo el idioma, pero que de entrada no se les puede pedir "porque su tarea es esencial por la salud de todos los catalanes".



El portavoz de SATSE también ha dicho que en Cataluña ofrecemos mejores condiciones laborales a los enfermeros que otras comunidades autónomas porque tenemos una carencia de profesionales: resultado de que durante los gobiernos de Artur Mas se cerraran escuelas de enfermería y se recortaran plantillas.