Los gastos del Consell de la República de Puigdemont: El 60% en sueldos, viajes y abogados

En la campaña de las elecciones catalanas del 14-F, Carles Puigdemont se conectaba on line desde Waterloo para participar con Laura Borrás en el mitin, cuando la candidata de Junts per Catalunya dijo "veo por ahí a Valtònyc, dale recuerdos". El rapero huido aparecía en la imagen de Puigdemont en la sede del Consell de la República. La entidad no ofrece información de sus trabajadores, ni del sueldo que cobran ni sus funciones. Todo apunta que el rapero mallorquín, que es técnico informático, es una de las personas que cobran directamente del organismo secesionista impulsado por Carles Puigdemont y que cuenta con 94.300 miembros.

En el apartado de Transparencia del portal consellrepublica.cat correspondiente al "tancament 2020" se especifica que el 36,10% de sus gastos corresponden al coste de personal. Es decir de cada 5 euros que aportan los miembros de la entidad, 2 de ellos van dirigidos al capítulo de personal. En viajes representa el 7,22 del total de presupuesto, lo que equivale a que casi un 50% de los gastos totales se destinan a sueldos, infraestructura, seguridad y desplazamientos. El alquiler del edificio en Waterloo ya asciende a 4.400 euros mensuales.

La segunda partida más importante es la representada con el epígrafe "Actos y proyectos", que recibe un 28,72% del dinero y que incluye la organización del acto que se hizo en Perpinyà (Francia) el 29 de febrero del año pasado, a escasos días del decreto de estado de alarma por el coronavirus. En equipos jurídicos se destina el 14,88% y en tecnología el 10,04% del total del presupuesto, En este concepto se incluye la app del consell y el documento de Identidad Digital Republicana que se dio a conocer la semana pasada. Este documento, que quiere sustituir al DNI oficial, y que tiene un coste entre 6 y 12 euros, sirve por ahora para darse de alta en periódicos digitales.

Desde su huida de la justicia española en octubre de 2017, Puigdemont impulso el Consell de la República y confiaba en 1 millón de inscritos. Casi 4 años después la realidad es diferente, los socios del organismo secesionista no llegan a los 100.000. Si todos los inscritos pagan los 12 euros del coste de la tarjeta de Identidad, la entidad que preside Puigdemont ingresaría más de 1 millón de euros.