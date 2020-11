Los "escape rooms" piden al Govern claridad y una "evaluación singular" de su modelo de ocio para poder abrir

Un centenar de propietarios y responsables de "escape rooms" de Catalunya se han manifestado este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para exigir al Govern lareapertura de sus negociosal margen del cierre general del ocio y de la cultura. Desde el sector se pide claridad y una "evaluación singular" de su modelo de negocio y de su situación legal, ya que todavía no se les puede identificar con una actividad concreta. Esta falta de claridad ha conllevado dificultades a la hora de acceder a ayudas y se ha traducido en el cierre del más del 30% de los locales de toda Catalunya.

Los propietarios se encuentran "desorientados" ya que "no sabemos a qué normativa tenemos que hacer caso, ni si podemos abrir o no". Entre otras medidas, los locales reclaman disponer de un código CNAE para reconocer su actividad económica que los agrupe, ya que actualmente no están asignados a ninguna en concreto. Además insisten en la seguridad del sector desde el punto de vista sanitario, ya que como asegura un propietario de Mataró, "nuestras actividades acogen grupos de entre dos y seis personas con un margen de dos horas y normalmente son grupos burbuja de familiares o amigos, creemos que podemos abrir".

Más de 1.200 salas de toda Catalunya se han visto obligadas a cerrar desde que se inició la pandemia, y el 75% de los locales se encuentran "en la cuerda floja". Estas cifras, según defienden, no corresponden a un sector "pequeño" sino "joven", ya que los "escape rooms" generan más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por todo ello, el sector ha exigido en un manifiesto de denuncia la reapertura inmediata de los locales "en todas aquellas localidades sin restricciones agravantes", y que se les considere "una forma singular respecto a otros tipos de ocio mayoriários". Además piden una "normativa clara y concisa" para el negocio, la creación de un plan sectorial, y la reducción de costes de alquiler.