Los dueños de un restaurante denuncian un 'sinpa' en Barcelona y las consecuencias no las olvidarán nunca

El restaurante de uno de los restaurantes más conocidos de Barcelona, el Capicua, denunciaba el pasado fin de semana que unos clientes se habían marchado del restaurante sin pagar, en el primer día de apertura de la terraza del local después del confinamiento por el coronavirus. Así lo explicaron a través de su perfil de Instagram, donde detallaban que era la primera vez que ocurría en los diez años en los que ha estado abierto el negocio. Sin embargo, lo que pasó el día después ni los dueños ni nadie lo pudo imaginar.

Ellos mismos explicaban lo ocurrido a través de las redes sociales donde estos días han recibido cantidad de respuestas al ver cómo reaccionaba la gente al conocer la frustración y el enfado de los dueños del Capicua. A través de redes sociales proclamaban que un gesto como irse sin pagar denotaba que esos comensales en concreto consideraban que “no valen ni 1€”.

Unos clientes se van sin pagar

“Primera noche de terraza, primera noche de emociones, nervios y preocupaciones por unas tablas que antes no estaban. Y primer #Sinpa al #Capicua! En 10 años de historia alguien ha decidido que no valemos ni un 1 €, que no somos dignos de pagar el precio acordado a la hora de hacer el pedido”, explicaban el pasado domingo a través de su cuenta oficial en Instagram, donde compartían una imagen de la cuenta sin pagar encima de la mesa.

La factura, en la que puede apreciarse que el importe es de 45,20, venía junto al resto del mensaje: “Ya no es el dinero, ni la falta de respeto hacia nuestro trabajo, ni siquiera el hecho de que no se te valore un ápice. Es la impotencia por lo que no puedes controlar y que alguien ha decidido hacer prescindiendo de los demás”.

“Tenemos claro que partes hay gente así, pero para nosotros ha sido el primero. Tristes, muy tristes”, concluía.

Una respuesta que nunca olvidarán

Sin embargo, tan solo un día después, cuando el camarero estaba recogiendo la misma mesa del restaurante encontró un sobre anónimo en el que se incluía el importe exacto de la cuenta que se había quedado sin pagar. El propio restaurante lo contaba a través de las redes sociales.

“¡No tenemos palabras! Encontrar un sobre que pone Capicúa cuando estamos recogiendo una mesa, y al abrirlo haya un escrito con los 45'20 € que una noche antes alguien había decidido no pagarlos te deja sin palabras. ¡Muchas gracias "gente anónima" por ser como sois!”, explicaba.

No tenim paraules!



Trobar un sobre que hi posa CAPICUA quan estem recollint una taula, i al obrir-lo hi hagi un escrit amb els 45'20€ que una nit abans algú havia decidit no pagar-los et deixa sense paraules.



Moltes gràcies "gent anònima" per ser com sou! pic.twitter.com/bFet5Nk9Cc — Restaurant Capicua (@cuinetescapicua) June 13, 2020

En cualquier caso, no está claro si se trata de los mismos comensales del sábado que se habían arrepentido de haberse ido sin pagar, o de un buen samaritano que se había compadecido del restaurante, tras haber sido estafado en el primer día de su apertura.

Otras anécdotas con facturas

En cualquier caso, las facturas siempre dan para anécdotas inusuales, como en el caso en el que hace unos meses un cliente denunciaba que le habían “cobrado 0,38 dólares por hacer preguntas estúpidas”. Un detalle en la cuenta que creó gran controversia entre los usuarios en redes sociales, donde estaban divididos entre calificarlo como una “falta de respeto”, mientras que otros subrayaban la habitual “falta de educación” de algunos comensales con los camareros de varios restaurantes.