Tokio 2021, los Juegos Olímpicos de la salud mental

El error no está permitido, a pesar de que nadie consiga escapar de él. Ni siquiera Laura Gil, la jugadora de baloncesto más laureada en competiciones internacionales con la Selección Española en todas sus categorías. En Tokio coleccionó partidos brillantes, convirtiéndose en pieza indiscutible del equipo dirigido por Lucas Mondelo. Hasta que llegaron los cuartos de final y una derrota inesperada ante Francia.

La jugadora murciana enseguida se convirtió en la diana de las críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios se prodigaron en vejaciones e insultos por sus fallos debajo de canasta. Gil respondió con una publicación en la que empezaba reconociendo sus errores: "Fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles". Pero en la que, sobre todo, ponía coto a las faltas de respeto que recibió: "Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables".

Desafortunadamente, el episodio de Gil no es una excepción en el mundo del deporte. La irrupción de las redes sociales ha democratizado la falta de respeto y el anonimato de los perfiles ha envalentonado a los que confunden la crítica constructiva con el desprecio gratuito. Las propias redes sociales también se cebaron antes con Simone Biles por retirarse de la competición aludiendo "problemas de salud mental".

El caso de la gimnasta norteamericana ha colocado la salud mental en el centro del debate. Hasta el punto que, más allá de las medallas, los récords y las restricciones de la pandemia, los Juegos de Tokio también serán recordados por la visibilización de un problema que tiene tendencia a ocultarse. En el mundo del deporte, pero también en la sociedad en su conjunto.

El psicólogo deportivo del CAR de Sant Cugat, Josep Font, empieza con una advertencia: no conviene usar el término a la ligera. "La competición comporta unos niveles de exigencia que acostumbran a provocar estados alterados e, incluso, con sintomatología bastante desagradable. Pero eso no significa que tengamos entre manos un caso de salud mental. Y conviene remarcarlo especialmente porque en el caso de Simone Biles se ha hablado mucho de 'salud mental', pero no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido".

Más allá del pertinente uso del término, Font celebra que el caso Biles haya servido para "llamar la atención sobre los aspectos psicológicos". Pero, al mismo tiempo, lamenta que solo se hable en estas ocasiones: "También ha servido para seguir contribuyendo a la confusión entre la psicología de la salud y la del rendimiento. Parece que la psicología solo recibe atención cuando va adornada con la etiqueta alarmante de salud mental".

En un pabellón como en un bufete de abogados

La potencia mediática de unos Juegos Olímpicos explica la relevancia que ha tomado de golpe la salud mental. Pero, como es lógico, no es un problema exclusivo del deportista. La depresión, por ejemplo, puede asomar la cabeza tanto en un pabellón como en un bufete de abogados. En una pista de baloncesto como en el cajero de un supermercado.

"Los deportistas de élite soportan una gran presión y eso puede provocar su rotura psíquica. Pero muchas otras personas también conviven con niveles de presión y de estrés muy altos en su trabajo o con su situación familiar", ha recordado la presidenta de la sección de Psicología Clínica, de la Salud y la Psicoterapia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Carmen Ferrer.

En todos los casos, resulta difícil detectar un problema de esta naturaleza. "Nuestra cultura acepta mejor un problema en el cuerpo que una dificultad psíquica, porque esta se interpreta como una debilidad o una tara. Igual que nos podemos romper un hueso, también nos afecta la pérdida de un ser querido o del trabajo", ha subrayado Ferrer, que, en consecuencia reclama "más atención" a la salud mental: "Sus dificultades no se ven como si te hicieras daño en el cuerpo, la cual cosa hace que sea más difícil identificarlas y buscar una solución".

El hecho de que no se manifieste con tanta claridad es uno de los motivos por los que la salud mental es una problemática invisibilizada. Pero los datos en España son alarmantes. Según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en nuestro país se consumen más ansiolíticos que en cualquier otro del mundo.

La Organización Mundial de la Salud lleva años alertando de que la próxima pandemia puede ser la de los problemas de salud mental. Un pronóstico reforzado por la crisis del coronavirus. Y para hacerle frente, España apenas cuenta con una ratio de seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 que promedia la Unión Europea. Todo ello, en un país donde una de cada diez personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental, según datos de la Encuesta Nacional de Salud (2017).

Son muchos los caminos que pueden conducir a sufrir un problema asociado a la salud mental. En este sentido, Ferrer hace una aproximación sobre la influencia del funcionamiento de nuestra sociedad. "El hecho de no poder con todo se interpreta como una debilidad. Al ser humano le cuesta aceptar sus límites, cree que es omnipotente. Se trata de una creencia infantil, de cuando el niño ve a sus padres como dioses que todo lo pueden", argumenta, y añade: "Por otro lado, vivimos en un mundo donde los acontecimientos cada vez suceden más rápidamente y mucha gente no quiere perderse nada. De modo que uno puede verse inmerso en un funcionamiento alienante".

El suicidio, un tema tabú a pesar de los datos

A pesar de que se trate de un escenario extremo, el suicido es otra realidad vinculada a la salud mental. Una realidad muy presente en nuestra sociedad, inversamente proporcional al tiempo que se habla de ello. Según los últimos datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, en 2019 se quitaron la vida 309 personas entre 15 y 29 años. Dicho de otro modo, es la primera causa de muerte entre los jóvenes.

Desde la perspectiva del deporte, Font comenta que "los psicólogos del deporte podemos detectar riesgos, pero estas cuestiones deben ser derivadas a especialistas en psicología clínica y de la salud". Sin embargo, lamenta que los medios de comunicación hablen del suicidio, especialmente, cuando la persona que se quita la vida es un deportista conocido. Como el caso del portero del Barça, Robert Enke, o el del exjugador de fútbol americano, Junior Seau.

"Consecuentemente se alimenta la pregunta improcedente de si en el deporte hay más o menos prevalencia de suicidio que en la sociedad o en otros colectivos. En cambio, cuando se suicida un periodista o un psicólogo, no solo no se publica con su propio nombre, sino que no se hace ningún recuento ni se da a entender que en estos oficios podría haber algo que predispusiera conductas autolesivas", prosigue Font.

Un síntoma de fortaleza



“Cuando entro en el tapiz somos mi cabeza y yo. Trato con los demonios que hay en mi cabeza. Después de la actuación que hice, no quería seguir. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos", fueron las palabras de Biles en la rueda de prensa donde justificó su retirada.

Aparte de visibilizar un problema, el testimonio de esta estrella olímpica muestra que el reconocimiento de una vulnerabilidad no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza y valentía. Y lo que, tal vez, es más importante: un paso imprescindible para pedir ayuda a los profesionales de la salud.