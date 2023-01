Los cuatro peajes que dependen de la Generalitat se encarecen en 2023

Si ya los encontraban caros, ahora directamente lo ven completamente un sin sentido. La vida se encarece el 2023, y más por los usuarios de los peajes de la C-16, la C-32 y los túneles de Cadí y Vallvidrera. Los cuatro dependen de la Generalitat y con la entrada de año han subido alrededor de un 7%. Conductoras como Ainhoa, no dan crédito. En su caso, cada día tiene que pasar por los túneles del Garraf para ir a trabajar, y con cada viaje, pasar por el peaje: "La subida de precio se nota demasiado. Es una barbaridad pagar casi 8 euros por un peaje y no es normal que en el resto de peajes del Estado sean como mucho 3 o 4 euros y en este vaya camino de ser el doble, incluso el triple".



Hasta ahora, el gobierno catalán argumentó el encarecimiento a la actualización del IPC de octubre, pero no es una excusa válida para los usuarios de los peajes, donde la tarifa sube hasta los 13,5 euros en túneles como el del Cadí. A pesar de las bonificaciones recibidas, Ainhoa no encuentra justo este trato para un transporte casi imprescindible: "Imprescindible, imprescindible no es porque tenemos la oportunidad de ir por las cuestas, pero la diferencia es casi de 20 minutos. Las bonificaciones es lo mínimo que pueden hacer, es interesante para la gente que pasa todos los días o no tiene otro remedio porque de lo contrario te estás gastando prácticamente el sueldo que ganas".



La alternativa gratuita por ahora no parece una opción, al mismo tiempo, la indignación no para de crecer.