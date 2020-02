Los conductores VTC también se ven afectados por la situación del MWC

El Mobile World Congress se encuentra en la cuerda floja después de que la lista de empresas que han decidido no asistir al evento suba en los últimos días. Los organizadores del Mobile han anunciado que este viernes decidirán si el congreso sigue adelante o, por el contrario, se suspende.

La situación está perjudicando a varios sectores, uno de ellos el de los conductores de vehículos VTC. Muchos de estos son estudiantes, que durante los días que dura el congreso trabajan como conductores de estos vehículos para ganar un dinero extra. Pau Arnás tiene 21 años y en ediciones anteriores del MWC ya ha ejercido de conductor. Explica que en otras ocasiones, el mes de enero ya tenía confirmado que trabajaría, pero este año, debido a la preocupación generada por el coronavirus, está pendiente que la agencia que le tiene que contratar le confirme si tiene el trabajo o no. Pendientes de la decisión de los organizadores, Pau teme que si cancelan el congreso se quede sin el sueldo de estos días.

La decisión de las grandes empresas como LG o Amazon de no asistir al Mobile hace que, pese a que el congreso se acabe celebrando, los conductores de vehículos VTC que se contraten para estos días no tendrán el mismo volumen de trabajo que otros años, ya que las pequeñas empresas no suelen ser sus clientes, sino que suelen llevar a ejecutivos de grandes multinacionales.

El sueldo que gana un conductor de VTC durante el Mobile World Congress es de entre 100 y 120 euros al día según Pau Arnás, un dinero que este año, a causa de la situación del congreso de Barcelona, puede que no llegue a ver nunca.