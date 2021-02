El 80% de los conductores no respetan la prioridad de las bicicletas en los giros según el RACC

El informe “Convivencia en la vía pública derivada de la implantación de la red ciclable de Barcelona” realizado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Reial Automòbil Club Catalunya (RACC) reconoce que el 80% de los conductores de vehículos motorizados no respetan la prioridad de las bicicletas en los giros.

En este trabajo se ha recopilado las cifras empíricas recogidas por el RACC y las propuestas de la ciudadanía que recibe la Sindicatura de Greuges. Para obtener una muestra representativa, se han analizado 10 puntos de la ciudad durante seis horas diarias y también se ha realizado una encuesta a 100 ciclistas, 100 viandantes y 50 conductores de coches y motos.

Los conflictos más observados por los grupos de usuarios son los siguientes: un 70% de los ciclistas y los conductores de vehículos privados, como los patinetes eléctricos, no indican las maniobras con el brazo, apenas hacen uso del timbre, circulan con exceso de velocidad y con el móvil y/o los auriculares. En el caso de los conductores de vehículo motorizado, el 80% no respeta la prioridad de las bicicletas en los giros, un 60% ocupan el carril bici para parar-se y el 50% también circula por el carril bici. Por último, entre los viandantes, el 70% cruza la calle sin mirar el semáforo, el 60% no cruza por el paso de viandantes y el 40% usa el carril bici para pararse. Entre los peores puntos se encuentran la Sagrera, Diagonal con Jardinets de Gràcia i Passeig de Gràcia con Provença tal y como ha explicado Juan Domingo, técnico del RACC.

La conclusión principal de este estudio es que ni los conductores ni viandantes han incorporado la bicicleta como elemento habitual de la circulación, tal y como ha indicado el presidente del RACC, Josep Mateu: “la bicicleta tan solo representa el 3% de los desplazamientos”. La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà reclama una elaboración de un plan conjunto de los puntos conflictivos y estableces mecanismos participativos para encontrar soluciones. En la rueda de prensa también se ha especificado que es necesario unificar los criterios de los manuales de diseño del Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona, ya que, en muchos casos el problema está en la no visualización de los elementos que obstaculizan la vía pública o las señales.

Finalmente, tanto la Sindicatura de Greuges como el RACC han hecho un llamamiento a la pedagogía y encuentran que es necesaria una buena comunicación y fomentar la educación viaria. En este caso, Josep Mateu ha remarcado la necesidad de “utilizar otros canales más allá de los medios tradicionales”, indicando que muchos de los usuarios son personas jóvenes con más presencia en las redes sociales.