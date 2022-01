Los comunes salvan al independentismo y rechazan un gobierno del PSC en Lleida

1 voto, tan cerca y a la vez un muro para el socialista Fèlix Larrosa en su intención de recuperar la alcaldía de Lleida. El PSC asegura que la suma de apoyos llega a los 13 votos, a 1 de culminar el cambio político en La Paeria y que la negativa de los 2 votos de los comunes han impedido el éxito de la moción de censura, planteada por el alcalde Miquel Pueyo, tras perder el pleno de presupuestos y la moción de confianza, y vincular la moción de censura con la aprobación de presupuestos.

El socialista ha defendido su voluntad negociadora, en un a rueda de prensa convocada este mediodía para anunciar que no presentará en el registro municipal la moción de censura, y criticado duramente la postura de los comunes "planteamos un acuerdo como hay en Madrid o en el Ayuntamiento de Barcelona. No ha sido posible, a mí los comunes me pidieron que aplazara al máximo todas las conversaciones, para ponerles nerviosos (al gobierno local), no señor esto no es serio. El PSC es un partido serio y si las cosas son posibles son posibles son posibles, y si no lo son se dice que no lo son" subraya Fèlix Larrosa.

El socialista incide que el actual alcalde Miquel Pueyo (ERC) no tiene mayoría en el pleno "tiene el apoyo de 12 concejales, yo tengo 13. En una legislatura donde 5 concejales de gobierno se han marchado. No hay planes de futuro para la ciudad, solo humo sin proyectos".

Larrosa niega que sea un fracaso no conseguir los apoyos suficientes y asegura que intención ha sido bien recibido por la ciudad "hemos llegado hasta aquí por la falta de apoyo al alcalde. No podía quedarme de brazos cruzados, lo tenía que intentar y cada uno ahora tendrá que dar explicaciones a sus votantes de sus hechos. He recibido mucho cariño de vecinos a pie de calle y quiero ser alcalde de Lleida".