Los comités de Nissan reiteran que no negociarán despidos

Los comités de empresa de Nissan han insistido en su voluntad de no negociar despidos. Esto ocurre después de que la compañía se haya puesto en contacto con ellos para abrir el procedimiento por despido colectivo y para que se constituya la comisión negociadora.

En un comunicado enviado a los trabajadores, los comités han explicado que la dirección les ha urgido a reunirse pero que, ante la imposibilidad de hacerlo, han preferido mantener las reuniones previstas con los gabinetes jurídicos. A partir de este anuncio los trabajadores tienen siete días para constituir la comisión y el periodo de consultas tiene una duración de un mes, según la legislación española.

Fuentes sindicales sostienen que con el anuncio de mantener la planta de recambios en El Prat de Llobregat no cambia nada, ya que ya sabían que esta no iba a tener la misma afectación que las plantas de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca. También han criticado que les falta mucha información y que no se puede abrir un proceso de consultas porque no tienen toda la información que están demandando.