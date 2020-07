Los comerciantes de Figueres aseguran que las restricciones por la covid-19 los abocan al "desastre". El presidente de Comercio Figueres, Frederic Carbó, ha afirmado que el anuncio de las medidas adoptadas después de detectar un incremento de casos en la ciudad ya se ha traducido en cancelaciones de reservas a alojamientos y un descenso considerable de la caja para tenderos y restauradores. Los comerciantes defienden que están aplicando todas las medidas de seguridad y lamentan que, por el contrario, son los que sufrirán las primeras consecuencias a nivel socioeconómico. Carbón también ha cargado contra la "incertidumbre" que, de nuevo, provocan las restricciones y el follón en la información sobre el rebrote por parte de las administraciones.

Primer día de endurecimiento de las medidas para contener los brotes de coronavirus –seis, en total- que hay activos a Figueres. La ciudad se ha levantado este lunes con pabellones, centros deportivos, el teatro y otras equipaciones cerrados. La piscina cubierta tampoco ha abierto y hay lugares, como por ejemplo la Oficina de Turismo, que atiende con cita previa.

Las restricciones dejan una ciudad a medio gas, y donde esta mañana se han hecho evidentes es a bares, terrazas y comercios. El aforo de los locales de restauración se ha reducido al 50%, las mesas y sillas al exterior tienen que estar separadas 2 metros como mínimo y en el interior de los comercios prácticamente no había nadie.

En la Rambla, si bien a ambos lados había gente sentada en los bancos, eran pocos quienes paseaban. La recomendación es clara: no salir de casa si no es necesario. "Damos un paso atrás, pero porque hay mucha gente que no hace caso a las advertencias y se lo toman demasiado a la ligera", explica una vecina, la Julie Peregrino, que trabaja en un hotel.

Ahora, pero, Peregrino confía que la ciudadanía se lo tome seriamente. "La gente se empieza a quedar mucho más a casa; yo misma había hecho planes para ir a cenar o en la playa, pero los he anulado", explica. Ahora bien, también admite que las medidas, desgraciadamente, pasarán factura. Ella, que tiene amigos en Francia, explica que algunos ya la han trucado para pedirle cómo está la situación, y que se repensarán venir.

El propietario de la Perfumería Marcó, situada cerca del Ayuntamiento, tenía el establecimiento vacío. "Entiendo que la medida era necesaria, pero estoy preocupado para ver como nos afectará; no solo por la gente que pueda venir de los pueblos del alrededor, sino también para los franceses, porque ya se habla de cerrar la frontera", dice el amo del negocio, Miquel Marcó.

El presidente de la Asociación Comercio Figueres, Frederic Carbó, resume en tres palabras aquello que el sector ha vivido desde sábado: "Desconcierto, preocupación y desastre". Él tiene un local de restauración y explica que, a partir de este fin de semana, cuando ya se empezaron a endurecer medidas, la caja ha llegado a bajar hasta un 50%. El presidente explica que, desde el sábado, solo hace que recibir llamadas de comercios, hoteles y restaurantes diciéndole que la bajada de ventas y las cancelaciones de reservas "están al orden del día".

"Todos estábamos preparados y habíamos hecho el trabajo muy hecho; no lo entendemos", reitera el presidente de los comerciantes, en referencia a las medidas de prevención que ha aplicado el sector por la covid-19. Por eso, Carbón reclama explicaciones y pide que, sobre todo, se los den medidas "para superar este cataclismo".

Además, Carbón también lamenta la incertidumbre que viven comerciantes y restauradores, porque de entrada las medidas durarán quince días, "pero no se ve el final". "La misma incertidumbre que tenemos ahora es la que teníamos en el mes de marzo; es hacer demasiados pasos atrás y creemos que la ciudad no se lo merece", concluye el presidente de los comerciantes.