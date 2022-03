Impactaba hace 2 años, en una día como hoy en el calendario, el silencio y el vacío de las ciudades. Se iniciaba una situación inédita e imaginable para todos; un virus entonces desconocido, altamente transmisible por contacto humano, y que provocaba una neumonía bilateral gravísima, obligaba a las autoridades a encerrar en sus casas a todos los ciudadanos. El miedo colectivo alcanzó a todos, en 2 niveles diferentes; los que ya tenían que ingresar en los hospitales colapsados, la principal razón del confinamiento total, y que los que estaban en casa.

Arnau Vilá (23 años) estudiaba en la Universidad de Barcelona, cuando recibió la llamada familiar que su padre se encontraba mal y que le costaba respirar. Su padre fue uno de los primeros ingresos, en el Hospital Arnau de Vilanova por covid. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, él ya estaba entubado en la unidad de críticos " fueron días horribles y muy duros, para el hospital todo era nuevo y no sabían qué hacer. Solo había una llamada al día y nos temíamos lo peor, hasta que en la llamada que pensábamos que nos comunicarían su muerte nos dijeron que se estaba recuperando. Estuvo 2 meses ingresado y se recuperó. Al ser contactos directos, estuvimos 40 días de cuarentena" rememora Arnau quien define esas semanas como "las más angustiosas que ha vivido mi familia".

Manel Martí (57 años) no se ha contagiado, pero recuerda esos días con pesar y angustia, "tenía miedo y ansiedad. Veía la televisión y las noticias de los muertos solos en las residencias eran espantosas. Fueron días muy malos". Martí no se fía, lleva su mascarilla y no tiene previsto quitársela, "esto no se ha acabado, y la llevo en la calle a pesar de que hoy, no es obligatoria".

En los 2 años de pandemia, en Cataluña se han notificado cerca de 2,5 millones de contagios y ha reportado 26.748 muertos por el virus. Hoy hay 1.000 hospitalizados, de los cuales 130 en las unidades de críticos. Unas ucis que han atendido a miles de personas por covid en 2 años, siendo el día de mayor ocupación el 4 de abril del 2020 con cerca de 1.500 pacientes.



Ganas de pasar página después de 2 años de restricciones

Después de la explosión de casos por la variante ómicron en diciembre y enero, la sociedad se instala en un escenario de convivencia con el coronavirus, en una situación similar que con el resto de virus respiratorios que nos amenazan. Carolina (23 años) reconoce "no llevar mascarilla. Por educación y respeto solo la llevo cuando estoy con mucha gente en el interior". La menor gravedad en la mayoría de los casos y el impulso de la vacunación propician este nuevo escenario de la pandemia. En Cataluña se han administrado 15 millones de dosis de vacuna , y el 87% de la población mayor de 16 años tiene la pauta completa de vacunación.