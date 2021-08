Los centros de buceo de la Costa Brava confían en agosto para intentar salvar la temporada

Los centros de submarinismo de la Costa Brava confían en agosto para intentar salvar una temporada que todavía quedará lejos de la del 2019. Se prevé, eso sí, que este año sea mejor que el pasado, cuando hubo centros –sobre todo, de la zona norte- que sufrieron hasta un 70% de pérdidas. Los de la parte sur, desde el Estartit hasta Blanes, han aguantado mejor la estocada pero aun así, no esconden que la variante delta y las restricciones han restañado el inicio del verano.



En total en la Costa Brava, hay 55 centros de submarinismo y se calcula que el sector da trabajo directo a unas 350 personas (entre guías, instructores, patrones de embarcación y personal auxiliar). El año pasado, la pandemia provocó que perdieran entre el 30 y el 60% de la actividad. Un porcentaje que, en el caso de los centros de buceo situados más hacia el Cap de Creus, llegó hasta el 70%.



El verano, pero, ha costado de arrancar. Porque el estallido de la variante delta y las restricciones a los viajes internacionales han descabezado la llegada de turistas extranjeros. Y esto, como ya pasó al 2020, se ha dejado notar de nuevo desde el Estartit hacia arriba (donde dependen más de los franceses).



La presidenta de la Asociación Costa Brava Sub, Míriam Prat, concreta que este 2021 se ha vuelto a perder la primavera. Sobre todo, el mes de mayo, que para ellos es clave. Además, cuando las reservas empezaban a animarse, el estallido de la variante delta hizo que todo volviera a tambalear.



Ahora, la situación va a mejor. De hecho, lo demuestra que además de los franceses, el sector ha empezado a recuperar turistas habituales (como los belgas, y también algunos holandeses y alemanes). De momento, este agosto se está trabajando, y los centros de submarinismo de la Costa Brava confían que esto los permita salvar la temporada. Y si la pandemia no lo trastoca, alargarla hasta entrada el otoño (en los meses de octubre y noviembre).



La asociación, de momento, no ha puesto números a la afectación de este 2021. Sí que es verdad, que las perspectivas de los centros de inmersión son cerrar la temporada con cifras mejores de las del año pasado. Ahora bien, Míriam Prat también subraya que todavía se estará lejos de las del 2019.