El 80% de los celíacos todavía no están diagnosticados en Cataluña

La asociación de celíacos de Cataluña pide un diagnóstico más rápido y una mayor formación para los médicos de familia y responsables de los comedores escolares con tal de facilitar el diagnostico. Esto es de vital importancia debido a que al ser una enfermedad camaleónica los síntomas pueden ser tanto digestivos como extradigestivos dificultando el diagnóstico y pudiendo llegar a provocar enfermedades como la osteoporosis, la infertilitat o los abortamientos repetitivos. Es por eso que la necesidad de que se diagnostique la enfermedad es clave y se está muy lejos de conseguirlo ya que el 80€ de catalanes no sabe que es celíaco y tardaran una media de 7 años en conseguir su diagnóstico.

Como explican desde la asociación en el 2018 formaron a 35 centros educativos pese a que la mayoría siguen sin tener las medidas necesarias para que el infante celíaco esté completamente seguro. Esta formación puede ser clave para la seguridad del infante al igual que los establecimientos de restauración aptos para celíacos que son únicamente 300 en toda Cataluña, representando un 3% del total.

De esta manera reclaman que se cumplan las resoluciones para ayudas a celíacos que tenían que llevarse a cabo antes del comienzo del curso escolar 2019/2020 pero que, finalmente no se implantarán. Estas ayudas iban desde un soporte económico hasta garantizar la seguridad de los niños en los comedores escolares.

Estas medidas, tal como han explicado serían de gran utilidad para los celíacos ya que el precio de una barra de pan puede llegar a costarles 6€ cuando el precio del pan está sobre el 1'30€, de esta manera los celíacos llegan a gastarse de media 925'47€ más en la compra y casi 80€ más mensuales.

Con respecto a los comedores escolares, cabe recalcar que 30.000 niños se quedaran sin una garantia de seguridad en su centro. Esto ocurre debido a que la mayoría de centros, aunque estén adaptados no siguen las medidas adecuadas produciendo la contaminación de los productos para los celíacos.