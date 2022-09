Insólita huelga en Cataluña. Los 33.000 cazadores con licencia, cuelgan la escopeta, en protesta por la normativa que, entre otros asuntos, obliga al uso de una metodología tecnológica para comunicar los puntos de batida, texto que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La huelga conlleva dejar las batidas de caza, en un escenario de proliferación de jabalíes y conejos, que provocan daños importantes en los campos agrícolas, para desespero de los afectados que reclaman medidas urgentes.

"Todo está a favor del jabalí, nunca ha habido tantos en los campos"

En Cataluña, con una población cercana a los 200.000 jabalíes, los cazadores matan unos 4.000 semanales, una cifra insuficiente por su proliferación. Xavier Ribera lleva 45 años cazando en la zona de Baix Pallars, en el Pirineo de Lleida, y admite "al jabalí le va todo de cara, la despoblación rural y la presión social contra los cazadores. Tienen comida, agua y proliferan a niveles alarmantes".

El cazador considera que el problema va más allá, y que la presión social penaliza al cazador, " un señor pasea por la montaña, sin pagar ni informarse previamente, y de repente oye disparos y se sorprende "si están cazando" y denuncia. Y yo pienso; si no cazamos, ¿cómo vamos a eliminar a los animales que destrozan nuestros cultivos", se pregunta Xavier Ribera, quien apoya la huelga convocada por la Federació "a una finca mía particular, yo no tengo que dar explicaciones, con todo en regla, cuando y donde voy a cazar. No sé donde están los animales, tengo que esperar con la batida organizada", sentencia.

Los cazadores tienen la intención de mantener su actitud si no se modifica el texto del punto 8.3 de la resolución de vedas de abril del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hasta el final de la temporada, el 26 de marzo.

Sergi Sánchez, presidente de la Federació de Caça, denuncia en la Cadena Cope actos de vandalismo que recibe el colectivo con regularidad "nos pintan y pinchan las ruedas de los coches y remolques de los perros, donde no llega la grúa. Nos insultan gravemente, tiene que haber una educación social para comprender nuestra función" añade Sánchez, quien asegura la huelga se mantendrá si no se modifica el texto del punto 8.3 de la resolución de vedas de abril del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hasta el final de la temporada, el 26 de marzo. Un paro insólito, de escopetas en casa, que provocará un aumento todavía mayor de jabalíes y conejos para desespero de los agricultores.