El 52% de los catalanes rechaza la independencia y el 41% la apoya, según el CEO

El 52% de los catalanes rechaza que Catalunya se convierta en un Estado independiente, mientras que el 41% sí lo apoya y un 7% no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

La encuesta, que corresponde a la segunda ola del Barómetro de Opinión Pública de 2022, se ha realizado con una muestra de 2.000 personas entre el 7 de junio y el 7 de julio. El porcentaje de partidarios de la independencia baja en tres puntos respecto a la anterior ola, cuando un 44% declararon apoyarla, y se sitúa en el nivel más bajo de la serie, algo que no se daba desde junio de 2017 --cuando fue también del 41%--. En cambio, el porcentaje de ciudadanos contrarios a la independencia es el más alto desde 2015 y sube en cuatro puntos desde la última ola en marzo de 2022, cuando fue del 48%.

Tanto los independentistas como los que no lo son piensan mayoritariamente que "debe haber una vía pactada para resolver el conflicto" político, apunta el CEO, que cifra los partidarios de la vía unilateral independentista en el 11%.

Sin embargo, son más los partidarios de la vía negociada en el sector no independentista (un 34%) que en el independentista (un 28%); por otro lado, un 15% declara que la independencia le es indiferente y un 4% no saben o no contestan.

Preguntados por qué modelo político prefieren, un 34% dice que la independencia y un 22% opta por el federalismo, mientras que un 30% se muestra partidario del sistema autonómico y un 8% apoya el regionalismo.

La serie histórica muestra estabilidad en las preferencias de los catalanes desde un punto de vista territorial desde el verano de 2019, si bien el CEO observa un "ligero repunte de las opciones autonomista y regionalista".

ACTITUDES E IDENTIDAD LGTBI

La encuesta también ha preguntado a los ciudadanos por su actitud ante el feminismo: un 50% son más bien partidarios y un 29% son muy partidarios, mientras que los muy contrarios se sitúan en el 2% y los más bien contrarios en el 5% --el resto no sabe o no contesta--.

El feminismo registra unos porcentajes de apoyo muy similar tanto en los hombres como en las mujeres, ha destacado el director del CEO, Jordi Muñoz, en rueda de prensa, y el apoyo es mayor en las franjas más jóvenes.

Además, un 28% de las catalanas de entre 18 y 24 años se declara bisexual o homosexual, frente al 11% de los catalanes de esas edades; entre 25 y 34 años, un 14% de las mujeres y un 11% de los hombres declaran pertenecer a estos colectivos; por debajo de esas edades, el porcentaje está en torno del 5%.

Para realizar estas preguntas se ha incorporado un nuevo método de encuesta: el encuestador ofrece la posibilidad al entrevistado de contestar pulsando directamente un botón en la pantalla de la tablet donde se registran los resultados, sin tenerlo que verbalizar.

Esta técnica se ha empleado también en las preguntas sobre política, para reducir el número de personas que no revelan a quién votan por incomodidad o temor, y ha dado muy buenos resultados, ha explicado el director del CEO.