Los catalanes disfrutan del primer fin de semana de la 'nueva normalidad'

Los catalanes han comenzado a disfrutar este sábado del primer fin de semana en situación de "nueva normalidad", lo que ha propiciado que muchos ciudadanos aprovecharan para ir a la montaña o a las playas de la Costa Brava y la Costa Dodara, aunque no se han originado retenciones de tráfico importantes.

Mientras las autoridades sanitarias catalanas vigilan al colectivo de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años después de que en los últimos 14 días han detectado un incremento de casos positivos en este tramo de la población, la 'nueva normalidad' también ha comportado el regreso de las protestas ciudadanas y hoy en Barcelona se han convocado media docena: unas con motivo del Día del Refugiado y otras protagonizadas por sanitarios o comerciantes.

Este primer fin de semana sin restricciones de movilidad, ha llegado el día en que Cataluña ha superado la barrera de los 12.500 fallecidos por la Covid-19, en concreto 12.506 con las últimas once notificaciones de óbitos comunicadas en las últimas horas.

El sector turístico de Tarragona, Lleida y Girona ha comenzado a notar este fin de semana la llegada de muchos ciudadanos del área metropolitana de Barcelona, de donde han salido, hasta las 17 horas de hoy, un total de 229.091 vehículos, cifra que supone un descenso del 10% con respecto a un sábado de antes de la pandemia y un 20% menos que en la misma semana del 2019.

Los municipios de la Costa Brava y la Costa Dorada han apreciado un incremento de visitantes y de bañistas, aunque no ha habido aglomeraciones, mientras que los hoteleros de la Cerdanya, en el Pirineo, han cifrado en un 25% la ocupación este fin semana, y se han alegrado de empezar a recibir muchas reservas para los próximos días.

También los trenes regionales han recuperado hoy su servicio al 100% y los mercados semanales ambulantes que se celebran los sábados en muchas localidades han reanudado su actividad, manteniendo las distancias entre las paradas.

Igualmente los centros comerciales abiertos han recibido muchos compradores, todos ellos con mascarillas.

El Metro y los autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) siguen recuperando pasaje con la 'nueva normalidad' y, aunque desde principios de junio han ganado 200.000 viajes diarios, aún están casi un 60 % por debajo de las cifras habituales antes de la pandemia de la COVID-19.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido hoy no olvidarse de las personas que han fallecido a consecuencia de la Covid-19 en el primer fin de semana en que Cataluña está en "nueva normalidad" y sin restricciones de movilidad, lo que también ha propiciado el reencuentro de muchas familias.

"Como muchas familias, hoy es un día de reencuentro, de regreso, de remembranza. Disfrutadlo. Pero también tengamos un recuerdo para todos aquellas que hoy no pueden estar aquí, no les olvidaremos nunca", ha escrito Torra en Twitter.

Com moltes famílies, avui és un dia de retrobament, de retorn, de remembrança. Gaudiu-lo. Però també tinguem un record per tots aquells que avui no hi són, no els oblidarem mai. pic.twitter.com/UMjipOlTqS