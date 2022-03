La pandemia de 2 años de coronavirus, ha influido en el resto de las pruebas médicas. Una de ellas es de vital importancia, la criba del cáncer de colon. En 2019, el 59% de la población en Cataluña se hizo el test, en cambio, la cifra baja en un 22% en los datos de 2021. Solo el 37% se han hecho la prueba.

El cáncer de colon, es el tumor de mayor incidencia en España, es uno de los cánceres que puede detectarse precozmente. Y esta prueba salva muchas vidas, como señala la Asociación Contra el Cáncer, en la presentación de la campaña "El otro test", con motivo del Día Mundial para la prevención del Cáncer de Colon.

Las personas en riesgo medio de contraer esta enfermedad son aquellas que tienen entre 50 y 69 años, por lo cual, uno de los máximos objetivos es conseguir que los programas de criba de cáncer de colon, aumente en esta franja de edad. En Cataluña actualmente la participación a la prueba es del 42%, del total de la población, solo superada por Navarra y País Vasco que superan el 70%. El porcentaje de la prueba baja en la población de riesgo medio

En Cataluña, el 34,2% de las personas entre 50 y 69 años se realizaron la prueba en estos dos últimos años. El 57% nunca se lo ha hecho.

Ramón Reyes, presidente de la Asociación Contra el Cáncer, señala “la importancia que la población entre 50 y 69 años se haga el test de Sangre Oculta en Heces porque le puede salvar la vida. En la Asociación continuaremos trabajando para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de detectar precozmente el cáncer de colon y esto implica concienciar en la población sobre la importancia de participar en los programas de criba y para trabajar con las instituciones porque tengan una cobertura del 100% por el año 2024”.





El Test de Sangre Oculta en Heces, la prueba que te puede salvar la vida

El TSOH, a diferencia de la colonoscopia, es una prueba indolora, no invasiva, rápida y cómoda que puede realizarse en casa. Se trata de una prueba que se realiza cada dos años que anticipa la detección del cáncer antes de que este se produzca, el que convierte a esta prueba en el mejor método preventivo del cáncer de colon.

Se trata, además, de una prueba no invasiva y, por lo tanto, no molesta, que trata de determinar la presencia de sangre no visible en los excrementos con el objetivo de detectar a tiempo pólipos o lesiones en el colon que podrán derivar en un tumor maligno.

Otro de los aspectos positivos que contempla el TSOH como medida preventiva, es que el coste de esta prueba es de 2€ frente a los 200 € de la colonoscopia.

Cáncer de colon, el tipo de tumor más frecuente y el segundo en mortalidad

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, el cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en hombres y mujeres en España (por detrás del cáncer de mama en mujeres y del de próstata en hombres) y el segundo en mortalidad, con 15.269 defunciones el año pasado, a causa de este tumor. En la franja de edad de mayor riesgo (50-69 años), en el último año se detectaron 15.988 nuevos casos y murieron 3.667 personas.

En Cataluña, el cáncer colorrectal también es el tumor con mayor incidencia en hombres y mujeres, con 6.458 casos nuevos diagnosticados el último año. Y el segundo en mortalidad con 2.272 defunciones el año pasado a causa de este tumor.