Los barceloneses aprovechan el puente de la Purísima para visitar la ciudad

Los habitantes de Barcelona han aprovechado este puente de la Constitución para visitar la ciudad y empezar a hacer las primeras compras para los días de Navidad. En unas fiestas marcadas por la pandemia y en confinamiento perimetral, muchos han optado por ofertas culturales y hacer actividades que conllevan salir de casa. "Estos días he ido el museo Picasso, que nunca había visitado; he aprovechado para descubrir otros lugares que no conocía", comenta Valerio di Giulio, un italiano que ya hace dos años que vive en Barcelona.

Como él, la mayoría de los barceloneses entrevistados por ACN reconocen que, en circunstancias normales, habrían aprovechado el puente para hacer una escapada a la montaña o bien ir de viaje. "Al final es un poco molesto, pero lo vamos aguantando", dicen. Este sábado, parte de los residentes de la capital catalana han decidido pasear por el Passeig Marítim, una de las zonas más transitadas durante estos últimos días.

Aunque el volumen de gente era inferior respecto a otros fines de semana, caminar por el Port Olímpic siempre se presenta como una de las alternativas para hacer alguna actividad al aire libre. Allí, dos vecinas de Barcelona, ​​la Isidora Landa y Beatriz Dora, aprovechan para hacer deporte y charlar. "Estos días sólo tenemos planificado quedar con los amigos al aire libre", explica Dora, quien antes de la pandemia solía visitar a su familia en las Tierras del Ebro. "Al menos queremos que nos dé el aire", añade Landa, acostumbrada a hacer teletrabajo prácticamente durante toda su jornada laboral. Para estas dos vecinas, el confinamiento perimetral "se aguantando como se puede", aunque consideran que no es la medida más adecuada para todo el territorio. "Se entiende que no puedas hacer plants con gente de fuera de la ciudad, pero no es lo mismo Barcelona que el resto de pueblos pequeños; que la gente no pueda salir de núcleos con poca densidad no tiene mucho sentido", defiende Dora. Por otra parte, Landa duda que las medidas aplicadas sean del todo beneficiosas. "Al final todo tiene que ver con la responsabilidad de cada uno", defiende.