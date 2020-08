Los alumnos volverán a las escuelas de "forma escalonada y en grupos" para cumplir las medidas sanitarias

El alumnado hará entradas "escalonadas y en grupos" en los centros escolares. El consejero de Educación, Josep Bargalló, y la consejera de Salud, Alba Vergés, han explicado más detalles de la vuelta a las aulas, en una rueda de prensa en el Palau este martes, posterior al Consejo Ejecutivo extraordinario. También se tomará la temperatura a los estudiantes. Sobre la previsión de hacer 500.000 pruebas de PCR, Salud confía al hacer 8.000 diarias entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre con equipos móviles, y llegar a hacer 20.000 diarias en una segunda etapa desde medios de octubre hasta el 15 de noviembre. Vergés y Bargalló han insistido en la importancia de los "grupos estables de convivencia" para facilitar la trazabilidad de casos que se den en el centros.

El Gobierno ha querido garantizar el inicio de curso. "No podemos hacer nada más que abrir las escuelas, tenemos el deber de abrirlas, y las tenemos que abrir", ha aseverado Bargalló, que ha garantizado que el curso será siempre presencial a infantil y primaria. Vergés ha añadido que "en ningún caso" el ejecutivo no prevé interrumpir la actividad lectiva durante el nuevo curso escolar. Reunido de manera extraordinaria, el Consejo Ejecutivo ha debatido y aprobado un 'plan de actuación' -ya avalado por el Procicat en julio- con medidas para aplicar en la apertura de los centros educativos de primaria hasta los estudios superiores.

Bargalló y Vergés han añadido algunas concreciones después de que el presidente, Quim Torra, y la propia titular de Salud anunciaran ayer las primeras medidas de cara a la reapertura de las aulas. El consejero de Educación también ha anunciado que las clases tendrán que ser "lo más reducidas posibles", sin concretar las ratios a secundaria. En Primaria no se podrán superar los 20 alumnos por clase, tal como ya se anunció ayer. La mascarilla será obligatoria en la ESO, y en infantil y primaria cuando el territorio del centro esté "en rojo", o sea, en una situación epidemiológica alta.

Bargalló también ha apuntado que las clases se reducirán, y durarán 55 minutos y no una hora, para poder ventilar las aulas. También se pedirá respetar la distancia de seguridad entre los grupos estables tanto en la hora del patio como en el comedor.

Por su parte, Vergés ha anunciado que habrá entre 50 y 100 "escuelas centinelas" que serán "clave" para "monitorizar" los protocolos de actuación y de planificación. El Gobierno seleccionará los centros a partir de criterios epidemiológicos actualizados, y territoriales: "Estamos construyendo la evidencia científica", ha destacado la consejera. Por otro lado, Vergés también ha apuntado que las pruebas de PCR también se harán al profesorado y al personal no docente, más allá de los y las estudiantes.

El 'plan de actuación' propone ocho grupos de medidas. La primera sitúa los "grupos de convivencia estables" como núcleos para facilitar la trazabilidad de posibles casos que se den en los centros educativos. En estos grupos no será necesaria requerir la distancia física interpersonal ni el uso de la mascarilla. Cuando haya terceras personas -docentes y profesionales de apoyo- o el grupo se relacione con otro grupo, sí que se tendrán que cumplir las medidas de distancia de 1'5 metros y, si no es posible, también la mascarilla. Así mismo habrá que fomentar la higiene de manos.

La mascarilla no se indica en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), y no es obligatoria en el segundo ciclo (3-6). De 1.º a 4.º de primaria no será obligatoria si se está con el grupo de convivencia dentro del aula, y será indicada fuera del grupo cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. A partir de 5.º de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y centros de formación de adultos tampoco será obligatoria si se está con el grupo de convivencia dentro del aula, y sí fuera del grupo cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.

En cuanto al personal docente y no docente, será recomendable en los grupos estables, y obligatoria para el personal cuando imparte clases a diferentes grupos cuando no formen parte del grupo de convivencia y no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.

Otro punto del plan subraya que solo se puede acceder en el centro si hay ausencia de sintomatología de covid-19, o cualquier otro cuadro infeccioso, y que no se haya convivido o estado en contacto estrecho con algún positivo confirmado o con sintomatología compatible en los 14 días anteriores.

Se controlarán los síntomas, y se establecerán pautas de limpieza, desinfección y ventilación para que cada centro pueda hacer su planificación. También se marcarán pautas para la gestión de los residuos. La detección temprana de casos y su aislamiento, así como de sus contactos más estrechos, es una de las medidas más "relevantes" para mantener entornos de seguridad y preservar al máximo el logro de los objetivos educativos y pedagógicos.