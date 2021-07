Los alcaldes de la Conca de Barberà y Anoia reclaman políticas de aprovechamiento y gestión forestal

El fuego de la Conca de Barberà y Anoia aún no se ha apagado pero los alcaldes hacen las primeras reflexiones sobre las consecuencias y también las carencias que afloran y consiguen altavoz con los grandes incendios. Los alcaldes de Bellprat, Santa Coloma de Queralt o Sant Martí de Tous señalan la insuficiente gestión forestal, la falta de incentivos y las dificultades para mantener limpios los bosques privados, así como las deficiencias de las redes de comunicaciones de las zonas rurales, el abandono de cultivos y la despoblación. "La administración pública debe incidir para que el equilibrio territorial y la conservación del paisaje que hace la gente que vive en el territorio sea efectiva", dijo David Alquézar, delegado del Govern en el Penedès y alcalde de Tous.

Los alcaldes coinciden en la necesidad de impulsar "políticas de gestión de la masa forestal" que generen circuitos e iniciativas de valorización que incentiven a los propietarios de los bosques a mantenerlos limpios - la mayoría de la superficie forestal quemada en la sierra de Queralt y Miralles es privada-. Alquézar apuesta por iniciativas "de valorización de madera estructural y aprovechamiento de biomasa en proximidad" que deberían aglutinar y financiar las administraciones, como el Consejo Comarcal de la Anoia y la Diputación de Barcelona.

Para el alcalde de Bellprat, Carles Pol, otro problema son los obstáculos que tienen los propietarios de la superficie forestal para gestionarla. "El problema no es el abandono sino también la complejidad que tenemos los propietarios para poder actuar y cortar el bosque", ha denunciado. Según Ramon Mullerat, alcalde de Santa Coloma de Queralt, esta cogestión pública y privada es "complicada" si no se incentiva "que salga a cuenta" tener el bosque limpio. "Que se pueda hacer astilla o pellets, que los caminos estén como toca para que los propietarios puedan espaciar el bosque y también para que los Bomberos tengan buenos accesos cuando hay que trabajar", se ha sumado.

Como ya ocurrió tras el incendio de la Ribera d'Ebre en 2019, también se aviva el debate sobre cómo frenar y minimizar la despoblación y el abandono de las zonas rurales. Las carencias en comunicaciones y servicios se reivindican también en la Concs y Anoia. Alquézar explicó que en Tous hay masías que todavía no tienen agua potable ni fibra óptica ya Bellprat, el municipio más afectado por el incendio, falló el suministro eléctrico y la cobertura telefónica - que es muy deficitaria-, complicando incluso las comunicaciones durante la extinción.

"No tenemos móvil, salta la luz y no tenemos internet. Lógicamente, tienes estas tecnologías o la gente no quiere venir", denunció Carles Pol. "Si la administración no pone tecnología, esto supone despoblamiento", añadió. Según el alcalde de Bellprat, en el municipio hay iniciativas para reactivar el sector primario, para hacer nuevas granjas o recuperar cultivos, pero el pueblo tiene muchos déficits tecnológicos y el despoblamiento ha agravado en los últimos años. El delegado del Gobierno en el Penedès ha pedido la implicación de la administración para que se pueda mantener "un territorio vivo", que permite también prevenir y evitar incendios como el que están sufriendo.

"Esto siempre ocurre cuando hay un incendio, después ya no nos acordamos", lamentó el alcalde de Santa Coloma. Murell también ha señalado que el sistema mixto del cuerpo de Bomberos debilita la inmediatez para actuar ante un incendio allí donde los parques de Bomberos son de voluntarios. "Con incendios en Girona, los medios no llegaron con la ligereza que convenía. Aquí tenemos un parque de Bomberos voluntario, son campesinos que están trabajando o segando ya veces no pueden ir. Las circunstancias son las que son por el sistema que tenemos ahora . Ya no nos podemos lamentar, está hecho y quemado ", dijo.