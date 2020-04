Los agricultores tienen que recurrir a familiares y amigos para recoger la fruta y no perder la cosecha

Este lunes arranca la recogida de la cereza en Lleida. Afecta a municipios del Baix Segriá, limítrofes con Aragón, y la producción es limitada. Se necesitan 4.000 trabajadores del campo para la cereza, que se irán incrementado con el paso de las semanas y la futura recolección de nectarinas, melocotones, peras y manzanas. El campo en Lleida ofrece trabajo para 35.000 personas y más del 70%, cerca de 20.000, son foráneas en los últimos años. Impulsado el mercado en la contratación por origen, miles de trabajadores de la Europa del Este, de Marruecos y de Colombia, que veían cada verano a Lleida a recoger fruta, no pueden salir de sus países por la crisis del coronavirus. La mano de obra se completaba, con los trabajadores que hacen todo el circuito de campo en España, los mismos que recogen la fresa en Huelva, el melocotón en Lleida o la uva en La Rioja. Trabajadores que ahora no pueden salir de sus provincias de origen y que agrava la falta de manos para recoger la fruta que no espera en los árboles.

Ante este escenario el agricultor está preocupado; no le salen los números, falta mano de obra. La primera solución, es recuperar prácticas de décadas anteriores, recolectar con familiares y amigos " Estamos pidiendo a los padres, a nuestros hijos, a los cuñados que vuelven al campo este verano. Los necesitamos, como se hacía antiguamente. Toda la familia a recoger", apunta el agricultor de Linyola(Lleida) Jaume Pedró, que combina su trabajo en el campo con funciones en Unió de Pagesos.

Pero el entorno familiar, puede llegar al 25% de las necesidades laborales. Faltarán manos a partir del 15 de junio cuando se incorporan la recolección de decenas de miles de hectarias. El presidente en Lleida de ASAJA , Pere Roqué pide al Ministerio de Agricultura cambios en el nuevo decreto presentado " tienen que permitir la movilidad dentro de España. Tenemos miles de trabajadores que vienen todos los veranos que ahora no pueden venir, solo se nos permite la contratación en nuestra zona y no llegamos".

Las organizaciones agrarias han establecido bolsas de trabajo, para que los interesados se inscriban y el agricultor contrate. El nuevo decreto permite a los parados trabajar en el campo, sin perder el subsidio y a los inmigrantes que se les caducaba su permiso de residencia durante el estado de alarma, se les renovará si son contratados para trabajos agrícolas.

Hasta el momento, se han inscrito 12.000 personas para trabajar en Lleida, la mayoría de solicitudes son de Barcelona y Pedró señala " haremos una criba, algunos no podrán trabajar, pero muchos sí. Es un trabajo duro, con muchas horas a pleno sol y no todo el mundo vale"

El productor tiene que garantizar alojamiento, para los trabajadores que se tengan que desplazar más de 80 kilómetros desde su domicilio hasta la explotación y Pedró advierte " este año más que nunca no se va permitir a gente dormir en la calle. Está prohibido, después de trabajar, todos estaremos confinados". Los sindicatos agrarios negocian con los Ayuntamientos disponer de locales y viviendas para alojar a los trabajadores como marca la ley.