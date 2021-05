Los agentes económicos reivindican un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto del Prat

Entidades y agentes económicos de Barcelona y Catalunya han convocado un acto en Esade para el 2 de junio para pedir un acuerdo para la ampliación del aeropuerto del Prat, según ha informado este viernes Foment del Traball. El acto se concretó este jueves por la tarde en un encuentro en la sede de la patronal y cuenta con el apoyo de 35 entidades como la Cambra de Barcelona, ​​el Barcelona Tech City, el Mobile World Capital, el Cercle d'Economia, el Círculo Ecuestre, el RACC, ESADE y la UFEC. Hace unas semanas, el presidente de Aena, Maurici Lucena, pidió a las administraciones y agentes económicos catalanes que hicieran saber antes del verano si estaban de acuerdo en ampliar 500 metros la tercera pista y la construcción de la terminal satélite.

Estas son dos actuaciones que Lucena siempre ha vinculado para convertir el aeropuerto en un hub internacional, ya que considera que no tiene sentido la construcción de la terminal satélite si no se amplía la tercera pista para facilitar la operativa a las grandes aeronaves. Lucena explicó que Aena estaba dispuesta a invertir 1.700 millones de euros para estas actuaciones a repartir en los años siguientes y que en caso de que se optara por no ampliar la infraestructura no se podría volver a plantear esta opción hasta la década que viene. En este sentido, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el DORA 2022-2027, donde se incluirían estos trabajos, en septiembre.

En una rueda de prensa la semana pasada, el presidente de Foment del Traball, Josep Sánchez Llibre, pidió un gran pacto institucional para consensuar un posicionamiento a favor de la ampliación del aeropuerto del Prat y ya adelantó que en los próximos días se reuniría con los agentes económicos como patronales, Cambra de Comerç y otras entidades para abordar esta cuestión.

De momento, la posible ampliación del aeropuerto del Prat ha levantado reacciones en contra, entre otros, del conseller de Territori y Sostenibilitat, Damià Calvet, y del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que el otro día aprobó un texto en contra en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Movilitat por su coste medioambiental.