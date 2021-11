Un 80% de los abusos infantiles se dan en el entorno familiar

La Fundación Vicki Bernadet ha alertado este viernes durante la nueva campaña de sensibilización del abuso sexual infantil que un 80% de estos abusos se producen en el entorno familiar o próximo a los niños, y que lo sufren uno de cada cinco menores.

Esta campaña, que se difundirá por radio y televisión, cuenta con un vídeo protagonizado por tres testimonios que sufrieron abusos sexuales a lo largo de su infancia por parte de su entorno familiar, como es el caso de Núria.

Núria fue víctima de abusos por parte de su padre, pero también su hija, en este caso por parte de su expareja. Fue precisamente conocer lo que sufrió su hija, ya que no era consciente de lo que pasaba, lo que la empujó a explicar los hechos y hacer frente a la situación. Ambas denunciaron los abusos y también pidieron ayuda psicológica. Actualmente Núria intenta ayudar a otros niños para que no pasen por lo mismo y da consejos a familias que se encuentran en esta situación.

Uno de los problemas es que el abuso infantil es invisible porque los niños no son conscientes hasta que no son más mayores. La doctora en psicología, Noemí Pereda, ha explicado que estos abusos sexuales rompen el correcto desarrollo de los niños, les crean graves problemas sociales y psicológicos en la edad adulta, destruyen su autoestima y confianza y pueden sufrir ansiedad y depresión si no se les ofrece recursos.

Durante 2020, la Fundación Vicki Bernadet ha recibido 1.350 nuevas demandas de ayuda y ha ofrecido soporte psicológico a 365 víctimas de abusos sexuales infantiles.