Miriam, víctima tras un pinchazo: “Vi que tenía un puntito de sangre en la pierna y me empecé a encontrar mal”

El primer caso se denunció el 10 de julio en Lloret de Mar, donde han tenido lugar la mayoría de pinchazos por sumisión química. Todas las víctimas, a excepción de una, son mujeres y no se ha denunciado ningún delito posterior como una agresión sexual o un robo.

Uno de los casos más sonados es el de Miriam Alba, joven de 20 años, víctima de un pinchazo en la discoteca barcelonesa Arena Classic, el pasado 27 de julio. La afectada, en unas declaraciones a Cope, nos ha dicho que notó un golpe y, de primeras, pensó que había estado con unas llaves. Sin embargo, un minuto después pudo ver como tenía un punto de sangre (característico después de una pinchada) y avisó a los miembros de seguridad, que la atendieron y sentaron en un sofá mientras llamaban a Mossos y una ambulancia:

“A los 10 minutos aproximadamente, me desplomé y me quedé, no inconsciente del todo, pero semiinconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando, tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía, me intentaba sentar en el sofá, pero me caía, básicamente. Me tuvieron que coger, y no tenía potestad ninguna. Me hiciesen lo que me hiciesen, yo sentía que lo tenía que hacer. Estaba bajo de los efectos de lo que me pinchasen”

Por otro lado, también dice que el autor del pinchazo, seguramente, sabía lo que hacía, puesto que la zona donde se produjeron los accidentes se encontraba en el punto muerto de las cámaras de seguridad. Esta agresión es una de las causantes por las cuales Miriam no vuelva a pisar ninguna discoteca ni local de ocio nocturno, como mínimo, este verano por miedo a volver a sufrir otra. La joven está agradecida a la discoteca por el trato recibido y para interesarse sobre su estado de salud.



Cuando se produjeron los hechos todavía no había establecido un protocolo, aunque estaban en conversaciones con las Administraciones ante la preocupación por el incremento de pinchazos. El director de la sala Arena, Marco Antonio García, en declaraciones a la Cadena Cope, pide a los clientes que avisen cuando noten un pinchazo, porque es muy difícil controlar todo el que entra a la discoteca.

“Nuestro caso es un incidente aislado. Indudablemente, nos da miedo, pero la verdad es que mientras las personas que hay dentro, si les pasa algo de eso, nos lo comuniquen. Nosotros sí que podemos poner en marcha el protocolo. Endurecer la entrada es muy difícil, intentar controlar a nivel de quién entra, cómo entra y qué es lo que lleva adentro”.

Los departamentos de Igualtat i Feminismes, Salut y de Interior de la Generalitat de Catalunya han elaborado un documento en conjunto para prevenir o abordar estas agresiones, y recomiendan ir directamente a un centro sanitario si alguien siente una punzada. Además, piden hacer una analítica toxicológica a las afectadas lo antes posible.