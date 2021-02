Lodecatalunyanoesnormal pide la participación masiva de los catalanes no independentistas con tres videos

Un grupo de personas vinculadas al Club Tocqueville, Empresaris de Catalunya y Fundación Conservación han publicado tres vides bilingües bajo el lema #Lodecatalunyanoesnormal para pedir la participación los catalanes no independentistas en las próximas elecciones del 14 de febrero.

Los promotores de la campaña recuerdan que los partidos independentistas basan sus victorias en la elevada participación de ciudades de voto mayoritariamente independentista como puede ser: Berga con el 81,5% en 2017, Ripoll con el 83,6%, Vic con el 82,6%, Banyoles con el 84%, Falset con el 85,7% o Santa Coloma de Farnes con el 82,9%. Mientras que en las ciudades con menor arraigo del independentismo la participación se encontraba a 5 o 10 puntos: Sant Adrià de Besós con el 74,5%, L’Hospitalet de Llobregat con 78,35%, Badia del Vallès con 78,8% o Santa Coloma de Gramanet con 78,6%.

El último y tercer video publicado por #Lodecatalunyanoesnormal motiva a los catalanes no independentistas a ir a votar y no resignarse. El vídeo analiza la idea del Procés y cómo sus excesos han provocado una situación anómala en Cataluña. Para esta campaña, el viejo lema de “Si tú no vas, ellos vuelven” se transforma en “Si tú no vas, ellos siguen”. Así pues, instan a una votación masiva para que el resultado electoral sea un reflejo real de la pluralidad de la sociedad catalana.

La campaña llama al voto a cualquiera de las formaciones no independentistas con el objetivo de mostrar el descontento con la situación en Cataluña. El colectivo añade que “lo que pasa en Catalunya no sucede en ningún otro lugar de Europa” y tachan el proceso independentista de una fiesta donde no todos los ciudadanos están invitados. Las encuestas explican que existe una importante desmovilización de los votantes no independentistas y es por ese motivo que nace #Lodecatalunyanoesnormal.